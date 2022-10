LRV-Damen starten mit Heimspieltag in die Volleyball-Landesliga

Jetzt startet auch die erste Frauenmannschaft der Lechrain Volleys in die Volleyball-Landesliga. Im Kader hat sich einiges geändert.

Nun steigen auch die Damen I der Lechrain Volleys ein: Am Samstag bestreiten sie in Buchloe ab 14.30 Uhr ihre ersten Spiele in der Volleyball-Landesliga.

Die Saison geht gleich mit einem Kracher los. Die Spielerinnen von Trainer Martin Wagner erwarten die Teams FTM Schwabing II sowie FSV Marktoffingen II. Die Landesliga besteht coronabedingt diese Saison aus zehn Mannschaften. Wie gehabt hat jedes Team bei Heimspieltagen zwei Spiele, auswärts dagegen nur eines.

Zwei Spielerinnen der Lechrain Volleys wechseln zu höherklassigen Vereinen

Für die Lechrainerinnen startete die Vorbereitung im Juli, mit einigen personellen Veränderungen: Joana Huber wagte den Sprung zum TV Planegg-Krailling II. Dort ist sie in der Bayernliga-Mannschaft gemeldet, hatte aber bereits Einsätze in der Bundesliga-Mannschaft. Obwohl Huber damit ihre eigene sportliche Karriere vorantreibt, bleibt sie den Lechrain Volleys als Jugendtrainerin erhalten. Eine weitere Jugendspielerin der Damen I, Caja Karpf, suchte ebenfalls eine neue Herausforderung – beim SV Mauerstetten in der Bayernliga.

Den Abgängen stehen zwei Zugänge gegenüber. Zum einen kehrt Barbara Eckert nach ihrer Babypause zurück, zum anderen verstärkt Sonja Mayer das Team, die es beruflich nach Kaufering verschlagen hat.

Auch für Gegner Schwabing ist es das erste Saisonspiel

Im ersten Spiel treffen die LRV-Damen auf die „Wölfe“ aus Schwabing, die ebenfalls ihr erstes Punktspiel bestreiten. Vergangene Saison hatte man nicht gegeneinander gespielt, sodass sich im Voraus keine Prognose stellen lässt, wie die Kräfteverhältnisse einzuschätzen sind. Bekannt ist aber, dass sich die LRV-Damen um Routinier und Libera Chrissi Degle in den vergangenen Wochen spielerisch und taktisch stark entwickelt haben. Aus dem bunt zusammengewürfelten „Haufen“ der vergangenen Saison ist mittlerweile ein Team mit starkem Teamgeist geworden, und in einem Trainingslager wurde Anfang Oktober noch mal an den Feinheiten gefeilt.

Der zweite Gegner reist aus Marktoffingen an. Da dieses Team neu in der Liga ist, lässt sich schwer beurteilen, wie der direkte Vergleich ausgehen wird. Marktoffingen II hat aber bereits vier Spiele absolviert, wovon zwei klar (0:3) verloren und zwei sehr knapp (3:2) gewonnen wurden. Die LRV-Damen haben sich auch für dieses Spiel viel vorgenommen und freuen sich darauf, endlich wieder vor heimischem Publikum zu spielen. Sie hoffen auf lautstarke Unterstützung von der Tribüne.

Die Herren müssen auswärts antreten

Im Einsatz sind auch die LRV-Herren I und III. Die Erste trifft auf den TSV Weißenhorn. Der Gegner ist, im Gegensatz zu den Lechrainern, mit einem Sieg in die Saison gestartet und bestreitet gegen LRV seine zweite Partie der Saison.

Die Herren III, die bisher einen Sieg und eine Niederlage aufweisen, spielen in Karlsfeld gegen das erste Team der Gastgeber, die mit einem Heimspieltag die Saison beginnen. In der dritten Partie des Tages treten die LRV III noch gegen Dachau V an, das bisher ihre beiden Partien verloren haben.