Nachwuchs der Volleyballer kämpft für Meisterschaftstraum

Die U18 der Lechrain Volleys kämpft um die Qualifikation für die südbayerische Meisterschaft. Die Männer wollen in der Bezirksliga Revanche nehmen.

Der U18-Nachwuchs der Lechrain Volleys (LRV) hat ein klares Ziel in dieser Saison: die Qualifikation für die südbayerischen Meisterschaften. Am Wochenende will das Team bei der oberbayerischen Meisterschaft den ersten Schritt dahin machen.

Lange war unklar, wie die Jugendrunde die Qualifikation ausspielen soll. Nun stehen aber die Rahmenbedingungen fest. Statt zwölf Mannschaften in einer Turnhalle spielen nun an drei verschiedenen Standorten vier Teams gegeneinander. Die Lechrain Volleys haben es am Samstag, 5. Feburar, mit dem FSV Eching, dem TSV 1862 Neuburg und dem TSV Vaterstetten zu tun. Nur der Erstplatzierte dieser Spielrunde schafft es in die nächste Qualifikationsrunde mit den Siegern der parallelen Meisterschaftsrunden. Dort wiederum wird der Qualifikant für die südbayerische Meisterschaft ausgespielt.

Für LRV-Trainer Stefan Huber stellt sich die Situation so dar: „Wir haben im Prinzip die letzten drei Jahre darauf hingearbeitet. Wir wissen also, was wir wollen.“ Auf der anderen Seite war die Vorbereitungszeit durch Corona-Fälle und wiederholte Schul- und Turnhallenschließungen alles andere als leicht. Dadurch fehlt den Nachwuchstalenten nach wie vor noch die Spielerfahrung.

Trainer Stefan Huber ist dennoch zuversichtlich: „Ich glaube an die Mädels. Für sie ist es die letzte große Jugend-Show-Bühne, wo sie es allen noch mal richtig zeigen können, bevor sie nur noch in Erwachsenenmannschaften spielen.“ Zuschauer sind bei dem Turnier willkommen. Es gilt die 2Gplus-Regelung. Akzeptiert werden Tests von zertifizierten Stellen, die maximal 24 Stunden alt sind. Es besteht zudem eine Maskenpflicht (FFP2) und der Mindestabstand (1,5 Meter) ist in der Turnhalle des VfL Buchloe, Am Bad 4, einzuhalten.

U14 der Lechrain Volleys bei oberbayerischer Meisterschaft

Am Wochenende steht zudem die oberbayerische Meisterschaft der U14 an. Insgesamt werden zwölf Mannschaften um die ersten vier Plätze kämpfen, die die Qualifikation zur südbayerischen Meisterschaft bedeuten. in Mühldorf und München wird die Vorrunde mit je sechs Teams gespielt. Die jeweils drei besten Mannschaften treten dann am Sonntag in Mühldorf bei der Endrunde an. Die U14 der Lechrain Volleys ist hoch motiviert, sich vorerst am Samstag in München gegen den SV Lohhof, TSV Eiselfing, TSV TB München I&II, sowie den TSV Bad Endorf zu behaupten. Die ersten Spiele werden um 11 Uhr angepfiffen.

Lesen Sie dazu auch

Die U12 tritt mit vier Teams in Esting an. Bei den Jüngsten besteht ein Team aus drei Spielern, wobei einer auf der Wechselbank sitzt.

Gefordert sind auch die Männer in der Bezirksliga Schwaben. Die Herren 1 tritt am Samstag ab 16.30 Uhr beim TSV Königsbrunn an. Nach der bitteren Niederlage im Hinspiel vor zwei Wochen sinnen die LRV auf Revanche und wollen unbedingt die Punkte entführen. Der TSV hat sich mit dem Sieg im Hinspiel in der Tabelle vor die Lechrain Volleys geschoben, allerdings weisen die Königsbrunner auch mehr Spiele auf. Im zweiten Spiel treffen die Männer um Coach Stefan Fissek auf den TSV Nördlingen. Der TSV kann bisher nur auf vier Niederlagen zurückschauen.

Beide Spiele der zweiten Damenmannschaft wurden abgesagt.