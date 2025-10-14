Volleyball-Mädchen der Lechrain Volleys legen einen hervorragenden Saisonstart hin

Die U13-Volleyball-Mädchen der Lechrain Volleys machen dort weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben: Sie setzen sogar noch eins obendrauf, denn erstmals war solch ein Turnier-Finale eine reine Lechrain-Volleys-Angelegenheit. Am Ende setzte sich das Team LRV I gegen LRV II durch. Dabei starteten die Lechrain Volleys mit vier Teams in die Saison beim ersten U13-Turnier im Kreis West Oberbayern. Ausrichter war der TuS Fürstenfeldbruck. Das Teilnehmerfeld war mit 24 Mannschaften und insgesamt mehr als 100 Spielerinnen so groß wie nie.

Zunächst wurde in der Vorrunde in acht Gruppen mit je drei Mannschaften gespielt. Anschließend ging es in die Überkreuzspiele. Dabei setzten sich die Teams LRV I, II und III als jeweils Gruppenerster souverän durch. Lediglich das „Youngsters-Team“ LRV IV wurde lediglich Dritter der Gruppe. In den Platzierungsspielen gelangen dann überzeugende Siege gegen ASV Dachau IV und SV Germering II, die gut fürs Selbstvertrauen waren.

Drei Teams der Lechrain Volleys setzen sich im Achtelfinale durch

Im Achtelfinale setzten sich die LRV-Teams I und II sicher durch, die dritte Mannschaft wurde stärker gefordert, zog aber auch in die nächste Runde ein. Im Viertelfinale gewann LRV I mühelos gegen den SV Esting II, im zweiten Viertelfinale kam es zum Aufeinandertreffen der zweiten und dritten LRV-Mannschaft. Während der erste Satz noch eine klare Angelegenheit für LRV II (15:5) war, wurde der zweite spannend, doch am Ende setzte sich die Zweite durch. Im Halbfinale setzte sie sich nach drei Sätzen gegen Dachau I durch und traf im Finale auf die erste Garnitur der LRV, die sich mühelos gegen Esting durchgesetzt hatte.

Das Finale machten die Lechrain Volleys unter sich aus - den LRV-Coaches war es eigentlich nicht mehr wichtig, welches Team gewinnt - es war einfach ein toller Turniertag und der erste Schritt in Richtung Meisterschaften. Im Spiel um Platz 5 setzte sich zudem noch LRV III gegen Karlsfeld mit 15:12 und 15:12 durch.

Die U18 der Lechrain Volleys punktet in der Bezirksklasse

Der U18 gelang in der Bezirksklasse mit zwei Siegen ebenfalls ein erfolgreicher Saisonstart: Souverän wurde mit 6:0-Sätzen gewonnen und in keinem Satz mehr als 15 Punkte abgegeben. Im Spiel gegen Planegg/Krailing II hatte das LRV-Team von der ersten Minute des Spiels bis zur letzten immer vorne gelegen und deutlich in drei Sätzen gewonnen (25:14. 25:8, 25:15). Am beeindruckendsten war sicherlich die Aufschlagserie von Sarah Walz. Sie durfte im dritten Satz zwölfmal hintereinander zur Aufschlaglinie gehen. Die meisten dieser 12 Punkte waren Asse. (AZ)