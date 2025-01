Nachwuchsarbeit zahlt sich für die Lechrain Volleys erneut aus

Der Siegeszug der U12-Mädchen der Lechrain Volleys hält an. Ungeschlagen in dieser Saison gewinnen die 10-jährigen Volleyballerinnen nach der Kreismeisterschaft und der oberbayerischen Meisterschaft nun auch Titel bei der südbayerischen Meisterschaft.

Erneut zeigten die Lechrain-Mädchen über den gesamten Turnierverlauf eine überzeugende Leistung und richtig guten Volleyball: überraschende Überkopfpässe, harte Angriffsschläge und intelligente Spielzüge. Trainer Stefan Huber war von der Darbietung seiner Mannschaft bei der Meisterschaft begeistert - und hatte auch relativ leichtes Spiel als Coach. Zufrieden und glücklich war Huber nach dem Titelgewinn: „Es fühlt sich einfach großartig an, dieser Titel, diese Mädels und diese Eltern.“ In der Vorrunde hatten es die Lechrain Volleys mit den Teams aus Dachau, Mauerstetten und Ruderting zu tun, die sie allesamt souverän besiegten. Dadurch qualifizierten sie sich bereits direkt für die bayerische Meisterschaft, die demnächst folgt, und ersparten sich die Zwischenrunde. Im Viertelfinale kam es gegen den TSV Unterhaching zu einer Neuauflage des Finalspiels bei den oberbayerischen Meisterschaften. Mit 25:15 und 25:14 gewannen die LRV-Mädels und trafen im Halbfinaleauf den schwäbischen Meister SV Mauerstetten, den sie ebenfalls deutlich mit 25:9 und 25:11 in die Schranken wiesen.

Alle Spielerinnen der Lechrain Volleys kommen zum Einsatz

Im Finale ging es dann gegen den TV Dingolfing und die LRV-Mädchen zeigten noch mal all ihr Können. Schnell gingen die Lechrain Volleys in Führung und erlaubten dem Gegner bis zum Spielstand von 16:1 lediglich einen Punkt. Wie in den anderen Spielen auch ermöglichte dies dem Trainer die Gelegenheit für Auswechslungen, denn der Trainer legt Wert darauf, dass alle Spielerinnen zum Einsatz kommen. Zwar holte der Gegner etwas auf, aber bei 25:16 war Schluss. Beim nachfolgenden zweiten Satz ließen die Mädels nichts mehr anbrennen und gewannen mit 25:9. Dann gab es kein Halten mehr: „Ich bin überwältigt. Nicht nur wegen der spielerischen Dominanz, sondern auch weil das Team so toll ist und immer zusammenhält“, freute sich Huber. Als nächstes staht damit die bayerische Meisterschaft an.

Pech hatten die U14-Mädchen, die bei der oberbayerischen Meisterschaft auf eine Leistungsträgerin verzichten mussten. Trotz einer guten Leistung belegten sie so Platz sieben, der nicht für zur Qualifikation für die südbayerische Meisterschaft reichte. Die LRV-Mädchen unterlagen im Viertelfinale, gewannen aber trotz aller Enttäuschung noch das Spiel um Platz sieben gegen SV Esting mit 2:1 (25:23,24:26,20:18). (AZ)