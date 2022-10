Volleyball

vor 48 Min.

Rekord für die Lechrain Volleys in der neuen Volleyballsaison

In der vergangenen Saison schafften die LRV-Herren (vorne) den Aufstieg in die Landesliga. Demnächst feiern sie Premiere.

Plus Seit vier Jahren gehen die Lechrain Volleys in der Liga an den Start. In dieser Saison treten so viele Teams wie noch nie an. Doch LRV bietet auch Klasse.

Artikel anhören Shape

Die Lechrain Volleys stehen vor ihrer vierten Saison und starten mit so vielen Volleyball-Mannschaften wie nie in die kommende Spielzeit. Es hat sich bei der Volleyballsportgemeinschaft einiges getan in den vergangenen Wochen: Die Lechrain Volleys wurden vom Bayerischen Volleyball-Verband zum zehnten Ausbildungsstützpunkt weiblich in ganz Bayern ernannt. Zudem steht der neu gegründete Förderverein der Volleyballer in den Startlöchern und feilt an den letzten organisatorischen Feinheiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen