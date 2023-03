Saisonende naht

Einige Teams der Lechrain Volleys haben ein spannendes Finale vor sich. Die U13-Volleyball-Mädchen wollen zur oberbayerischen Meisterschaft.

Für die Lechrain Volleys nähert sich langsam die Sommerpause. Bei einigen Teams stehen aber noch Entscheidungen an.

Die Landesliga-Damen haben den Klassenerhalt geschafft und können ganz locker den vorletzten Spieltag angehen. Am Samstag treten sie ab 14.30 Uhr beim Tabellenführer Obergünzburg (Sporthalle am Nikolausberg) an. Im Hinspiel musste man sich geschlagen geben, jetzt will man den Kampfgeist vom vergangenen Spieltag mitnehmen und für eine Überraschung sorgen.

Auf die LRV-Damen II wartet der zweite Spieltag in der Aufstiegsrunde der Bezirksklasse 2. Derzeit auf Platz zwei und damit auf Relegationskurs, tritt das Team gegen den Gastgeber TSG Maisach und den TV Planegg-Krailling IV an. Der Tabellenführer SV Esting III ist noch in Reichweite – es bleibt also spannend.

Die Volleyball-Herren der Lechrain Volleys stehen sicher mit Mittelfeld der Tabelle

Zum Abschluss der Saison in der Bezirksklasse 2 treten die LRV-Herren II in Obermenzing gegen den Gastgeber und den SC Schwabing an. Während die LRV-Herren im Mittelfeld der Tabelle sind, geht es für Schwabing noch um den Aufstiegsrelegationsplatz. Aber auch den LRV-Herren würde ein Erfolg noch guttun, den rechnet man sich vor allem gegen Obermenzing aus, das Hinspiel hatte man erst im Tiebreak verloren.

Die U13-Mädchen der Lechrain Volleys sind am Sonntag bei der Kreismeisterschaft in Buchloe am Start. Ziel ist es, unter die ersten drei zu kommen, um sich für die oberbayerische Meisterschaft zu qualifizieren. Zuletzt hatten die LRV-Mädchen beim Turnier einen dritten Platz belegt, diesmal hofft man auf den Einzug ins Finale. (AZ)