Teams der Lechrain Volleys haben viel Grund zur Freude

Die Damen II der Lechrain Volleys stehen an der Tabellenspitze der Bezirksklasse und die U12 weiblich qualifiziert sich für die oberbayerische Meisterschaft.

Der vergangene Spieltag brachte den Lechrain Volleys wieder einige Erfolgserlebnisse. So bauten die Damen II ihre Führung in der Bezirksklasse 2 aus und die U12 weiblich qualifizierte sich für die oberbayerische Meisterschaft.

Die Damen II mussten bei ihrem Heimspiel in der gut besuchten Kauferinger Montessori-Halle gleich zwei nervenzehrende Fünf-Satz-Krimis absolvieren, gegen zwei Teams des TV Planegg-Krailling. Zuerst ging es gegen die dritte Mannschaft der Gäste. Die LRV-Damen holperten ins Spiel und gaben die ersten beiden Sätze ab (21:25/17:25.). Nach Wechseln auf fast allen Positionen konnten der dritte und vierte Satz mit je 25:21 gewonnen werden. Im Tiebreak erwischten dann die Lechrain Volleys den besseren Start und besiegten Planegg-Krailling mit 15:6.

Nach dieser kräftezehrenden Partie mussten sich Trainer Tom Arzberger und sein Team im Anschluss der vierten Mannschaft stellen. Die Lechrain Volleys konnten dabei aus dem 14-köpfigen Kader schöpfen. Nachdem der erste Satz mit 20:25 abgegeben wurde, holten sich die Hausherrinnen den nächsten mit 25:18. Da sowohl die Gäste als auch anschließend LRV einen Satz gewannen, stand erneut der Tiebreak an. Dank des 15:12 blieben die Punkte daheim. Die Damen II der Lechrain Volleys stehen nun auf Platz eins der Bezirksklasse 2.

Grund zur Freude hatte auch die U12 weiblich. Erstmals in der noch jungen Geschichte der Lechrain Volleys hat es eine U12 bis ins Finale einer Kreismeisterschaft geschafft. Dort unterlag das Team LRV I dem ASV Dachau I. Dies bedeutete die Qualifikation für die oberbayerische Meisterschaft im Dezember. LRV II belegte den zehnten Platz und LRV III den 20. Platz von insgesamt 21.

Furioser Endspurt der Lechrain Volleys im Halbfinale gegen Esting

In der Vorrunde hatte es das Team LRV I mit dem ASV Dachau III und Dießen zu tun. Nach diesem Vorrundensiegen – das Duell mit Dießen war diesmal eine klare Sache – stand das Team im Viertelfinale. Dort spielte man gegen den ASV Dachau II, der ebenfalls keine Chance hatte. Im Halbfinale wartete Esting I. Den ersten Satz gewannen die Mädels souverän. Sie setzten die taktische Marschroute hervorragend um. Im zweiten Satz schwand die Konzentration. Beim Stand von 13:7 für den Gegner ließen die Spielerinnen den Kopf hängen. In der letzten Auszeit motivierte Trainer Huber seine Mädels und beruhigte sie. Er erinnerte sie, wohin sie die Bälle spielen sollen, dann würden sie gewinnen – und so kam es: Einen Punkt nach dem anderen erkämpften sie sich und gewannen in einem heiß umkämpften zweiten Satz. Im Finale gegen den ASV Dachau merkte man den Lechrain Volleys an, dass sie noch Erfahrung im Umgang mit Druck benötigen.

Das Team LRV II hatte etwas Pech bei zwei sehr knappen Spielen und hätte vielleicht etwas weiter vorne landen können. So schien ein Sieg gegen Dießen in erreichbarer Nähe. LRV III hatte im letzten Spiel des Turniers auch ein Erfolgserlebnis und gewann gegen Oberweikertshofen I.

Erfreulich verlief der Spieltag für die U15 weiblich in Fürstenfeldbruck. Das LRV-Team I gewann alle vier Spiele ungefährdet und ergatterte sich dank dieser souveränen Leistung die Tabellenführung. Die zweite Mannschaft musste sich nur LRV I geschlagen geben und holte zwei Siege, ebenso wie LRV III. Damit stehen die Lechrain Volleys in der Kreisliga 1 auf den Rängen eins, drei und vier.

Die männliche U16 trat in Weilheim an. Mit einem knappen 2:1-Sieg startete das Team gegen Puchheim. Auch gegen Weilheim konnte man sich 2:0 durchsetzen. Gegen den Erstplatzierten Planegg-Krailling und den Zweitplatzierten von Germering musste sich das Team geschlagen geben. (AZ)