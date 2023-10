Teams der Lechrain Volleys nehmen sich für neue Saison viel vor

Die beiden Landesliga-Teams der Lechrain Volleys müssen sich noch gedulden. In den unteren Klassen beginnt aber für andere Mannschaften die neue Volleyball-Saison.

Die Damen I und Herren I der Lechrain Volleys haben noch Pause. Dafür starten am Wochenende einige andere Volleyball-Teams in die neue Saison.

Damen II (Bezirksklasse 2) Die Damen II der LRV verpassten in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die Bezirksliga. Umso motivierter startet das Team um Trainer Thomas Arzberger in die neue Saison. Zum ersten Spieltag am Samstag müssen die Damen II zur Spielgemeinschaft TSV Schongau/TSV Steingaden fahren. In der dritten Partie des Spieltags trifft die Mannschaft auf den SV Germering II.

Damen III (Kreisliga Süd Schwaben) Das Team von Trainer Franz Babl fährt für seinen ersten Auftritt nach Ebenhofen. Dort trifft die junge Mannschaft auf die zweite Garnitur des Gastgebers sowie den SV Mauerstetten III. Nach dem Abstieg aus der Bezirksklasse sind die gegnerischen Mannschaften Neuland für die LRV.

Eine Mannschaft tritt in zwei Ligen an

Damen V (Kreisliga 3) Die Damen V, die zugleich als U16-1 am Jugendspielbetrieb teilnehmen, starten am Samstag in die Erwachsenen-Saison. Dabei kommt es unter anderem im weiteren Saisonverlauf zum internen Duell gegen die LRV IV. Diesmal aber treffen die LRV V in Dachau auf den Gastgeber und den FSV Eching. Spielbeginn ist um 11 Uhr, die LRV-Damen bestreiten das zweite und dritte Spiel.

Herren III (Kreisliga 2) Mit zwei deutlichen Siegen aus dem ersten Spieltag im Rücken fahren die LRV Herren III am Samstag nach Fürstenfeldbruck. Um 11.30 Uhr beginnt das Rückspiel gegen die zweite Mannschaft des TuS Fürstenfeldbruck, die man im Hinspiel mit 3:0 besiegt hatte. Der zweite Gegner der Lechrainer ist Eintracht Karlsfeld II. Die LRV III, eine bunte Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, möchte die Tabellenführung behalten.

Zwei Jugend-Teams bestreiten das erste Turnier in der neuen Volleyball-Saison

U12 (Kreisliga) Die U12 bestreitet am Sonntag ihren ersten Spieltag in Esting. Insgesamt 24 Mannschaften werden erwartet. Für viele Spielerinnen wird es das erste Mal sein, dass sie um Punkte spielen, so auch für die drei LRV-Teams. Lediglich eine Spielerin ist mit ihren neun Jahren schon ein alter Hase. Für sie ist es bereits die dritte Saison.

U16 ( Bezirksliga) Ebenfalls am Sonntag findet der U16-Spieltag in Unterhaching statt, an dem die U16-1 der Lechrain Volleys teilnehmen wird. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Gespielt wird in zwei Gruppen, die LRV treffen auf die Mannschaften des ASV Dachau, SV Esting und SV Germering. (AZ)