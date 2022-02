Traum von süddeutscher Meisterschaft lebt

Der Nachwuchs und die Herrenmannschaft der Lechrain Volleys bejubeln Erfolge. Für die Jugend sollen die aktuellen Siege nur ein erster Schritt zum großen Ziel sein.

Die U18-Mädels der Lechrain Volleys sind ein starkes Team und haben ein erklärtes Ziel: die süddeutsche Meisterschaft. Am Wochenende gelang ein wichtiger Schritt dorthin.

Sie ließen den drei Gegnern beim Qualifikationsturnier in Buchloe dank einer konzentrierten Leistung überhaupt keine Chance. Im ersten Spiel ging es gegen den TSV 1862 Neuburg. Diesen Gegner kannte die Mannschaft noch vom Vorbereitungsturnier Anfang Oktober gut; sie wurde damals zwar mit 2:0 geschlagen, aber durchaus mit hohem Nervositätscharakter, fehlender Abstimmung auf dem Feld und ohne rechte Motivation. Ganz anders dieses Mal. Schnell bauten die Lechrain Volleys dank druckvoller Aufschläge ihre Führung aus. Nur selten landeten die eigenen Aufschläge nicht im gegnerischen Feld. Nach nur 17 Minuten stand es 25:17. Noch kürzer dauerte der zweite Satz. Hier benötigte die U18 lediglich 15 Minuten für das 25:10.

LRV besiegt Neuburg, Eching und Vaterstetten

Im zweiten Spiel forderte der FSV Eching die LRV-Mädels heraus. Trainer Stefan Huber nutzte die Möglichkeit und veränderte die Mannschaft an insgesamt drei Positionen. Die Spielerinnen erledigten die Aufgabe mit Bravour. Die Partie dauerte ebenfalls nur 30 Minuten (25:11/25:16). Das dritte Spiel gegen den TSV Vaterstetten war ein echtes Endspiel, da auch diese Mannschaft aus dem Münchner Südosten zuvor alle Partien gewann. Zwar gelang es den Vaterstettenerinnen im ersten Satz noch 18 Punkte zu erzielen. Aber im zweiten Satz machten die LRV kurzen Prozess und deklassierten den Gegner mit 25:7. Danach war der Siegesjubel entsprechend groß.

Als Nächstes steht nun das Relegationsturnier um den Einzug zur südbayerischen Meisterschaft an. Hier treffen die Lechrainer auf Eiselfing und den SV Esting, die ihre Qualifikationsturniere ebenfalls gewannen. Nur der Erste dieses Relegationsturniers kommt weiter. Der Termin steht noch nicht fest.

Die weibliche U14 der Lechrain Volleys spielte am vergangenen Wochenende die oberbayerische Meisterschaft in ihrer Altersklasse aus. Am Samstag traten die Spielerinnen von Coach Nina Wörle in München in der Vorrunde gegen den TSV Bad Endorf und gegen die zweite Mannschaft des TSV TB München an und holten sich den Gruppensieg. Damit qualifizierten sie sich für die Finalrunde am Sonntag in Mühldorf. Mit einem Sieg gegen den VC DJK München Ost-Herrsching und einer Niederlage gegen den TSV Unterhaching war klar: Die Qualifikation zur südbayerischen Meisterschaft ist geschafft.

Königsbrunn fehlt coronabedingt

Das erste Herrenteam der LRV schaut auf einen erfolgreichen Spieltag zurück: Mit zwei Siegen klettern die Herren auf den zweiten Platz der Bezirksliga Schwaben. Der ursprüngliche Gastgeber vom TSV Königsbrunn musste coronabedingt absagen. Stattdessen kam das Team vom TSV Nördlingen in die Weiler Schulturnhalle. Beide Mannschaften einigten sich darauf, gleich beide Spiele der Hin- und der Rückrunde auszuspielen, um den TSV-Spielern eine weitere Fahrt in den Süden zu ersparen. Die LRV-Herren konnten beide Partien mit jeweils 3:0 für sich entscheiden und sammelten damit wichtige sechs Punkte. (lt)