U12-Mädchen der Lechrain Volleys kommen eine Runde weiter

Die U12-Volleyballerinnen der Lechrain Volleys belegen dritten Platz bei der oberbayerischen Meisterschaft. Damit steht bald das nächste große Turnier an.

Durchwachsen fiel der vergangene Spieltag für die Volleyball-Teams der Lechrain Volleys aus. Einen großen Erfolg kann aber die U12-Mädchenmannschaft feiern.

Damen II Als Tabellenführer der Bezirksklasse 2 gehen die Lechrain Volleys in die Weihnachtspause. Gegen Eintracht Karlsfeld setzten sich die LRV-Damen II mit 3:1 durch und gegen Schongau/Steingaden glatt mit 3:0.

Damen IV Unter Wert verkauften sich LRV-Damen IV in der Kreisliga 3: Sie unterlagen Jesenwang mit 1:3 und Eching mit 2:3.

Herren II Für die Herren II lief es in der Bezirksklasse II nicht ganz so gut: Gegen Schwabing musste man erneut eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Dafür gab es einen 3:0-Sieg gegen Vierkirchen, damit bleibt das Team auf Platz sechs in der Tabelle.

Herren III der Lechrain Volleys verpassen Sprung an die Tabellenspitze

Herren III Durch die Niederlage gegen Karlsfeld (1:3) verpassten die LRV-Herren III den Sprung an die Tabellenspitze der Kreisliga 2. Dank des 3:0-Erfolgs gegen Esting II wahren sie aber ihre Chancen im Aufstiegskampf.

U12 weiblich Obwohl mit Mathilde Gese eine Stammspielerin krankheitsbedingt geschwächt antrat, schaffte das Team von Trainer Stefan Huber bei der oberbayerischen Meisterschaft Platz drei. Einzig das Spiel gegen den späteren Turniersieger ging für die LRV-Mädchen verloren. Damit steht für Mathilda Gese, Erna Bejtic, Sophia Missal und Pia Schmalz im Januar die südbayerische Meisterschaft in Straubing an.

U15 weiblich Einen erfolgreichen Heimspieltag in Buchloe erlebten die drei U15-Teams der Lechrain Volleys. So verteidigte LRV I die Tabellenführung, die Teams II und III belegten die Plätze drei und vier. (AZ)