U12-Mädchen der Lechrain Volleys sind bayerischer Meister

Es ist der größte sportliche Erfolg im Hallenjugendbereich der Lechrain Volleys. Erstmals in der ohnehin noch jungen Geschichte der Lechrain Volleys holt sich eine Mannschaft den Titel des bayerischen Meisters. In einem spannenden Turnier zeigten die U12-Mädchen nicht nur tolle Spielzüge, sondern auch starke Nerven.

Für Trainer Stefan Huber geht nach sechs Jahren Jugendarbeit im Volleyball mit dem Titelgewinn ein Traum in Erfüllung. Von Jahr zu Jahr steigerte sich das Team und setzte mit dem Titelgewinn der Entwicklung die Krone auf. Akribisch hatten sich die Lechrain Volleys auf das Turnier in Amberg vorbereitet, das zahlte sich aus. Im ersten Spiel der Vorrunde trafen die LRV-Mädchen auf den SV Heimstetten, den sie bei der oberbayerischen Meisterschaften deutlich geschlagen hatten und auch diesmal gab es einen deutlichen 2:0-Sieg (25:11,25:10). Ganz anders lief es gegen den VC DJK Amberg - die LRV-Mädchen erlaubten sich viele Fehler. Umso beeindruckender war es, dass sie dennoch deutlich mit 2:0 (25:11,25:17) gewannen. Da auch das letzte Spiel gegen die VG Hof II mit 2:0 (25:8,25:9) an die Lechrain Volleys ging, waren sie als Gruppenerste bereits fürs Viertelfinale qualifiziert.

Lechrain Volleys leisten sich im Halbfinale nur einen einzigen Aufschlagfehler

In diesem trafen sie auf den SV Hahnbach, den Vizemeister von Nordbayern. Trainer Stefan Huber erinnerte seine Spielerinnen daran, stets nur den nächsten Punkt im Auge zu behalten, genau das taten sie und feierten mit 25:5 und 25:10 den nächsten Kantersieg. Im Halbfinale wartete der TV Mömlingen auf die Lechrain Volleys. Unterstützt vom Publikum wollten die Mömlingerinnen die Lechrain Volleys stoppen, doch diese hatten sich mittlerweile in einen wahren Rausch gespielt: Mit nur einem einzigen Aufschlagfehler gewannen sie wieder deutlich mit 2:0 (25:9,25:11).

Im Finale hieß der Gegner, wie schon bei der südbayerischen Meisterschaft, TV Dingolfing. So kurz vor dem Titelgewinn liefen die LRV-Mädchen noch mal zur Hochform auf. Voller Spielfreude zeigten die Mädchen sehenswerte Angriffe und beeindruckende Abwehraktionen. Schnell führten die Lechrainerinnen mit 8:2 und gewannen den ersten Satz klar mit 25:16. Auch im zweiten Satz lag man stets in Führung, doch zum Schluss wurde es noch mal spannend. Beim Stand von 24:16 vergaben die LRV-Mädchen drei Satzbälle, behielten aber die Nerven und gewannen mit 25:19 den Satz, das Spiel und den bayerischen Meistertitel. Nach diesem großen Erfolg hat Trainer Stefan Huber schon das nächste Ziel vor Augen: die deutsche Meisterschaft der U14 in zwei Jahren. (AZ)