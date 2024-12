U12-Volleyballerinnen der Lechrain Volleys sind Kreismeister

Zum ersten Mal in der Geschichte der Lechrain Volleys (LRV) gewinnen die U12-Mädchen die Kreismeisterschaft. Auch die beiden anderen Teams, die sich für diese Titelkämpfe qualifiziert haben, schlugen sich mit den Plätzen 8 und 10 achtbar. Für die erste Mannschaft der Lechrain Volleys geht es damit zur oberbayerischen Meisterschaft.

Das Team LRV I ging hoch motiviert und gut besetzt in die Kreismeisterschaft. Neben den mittlerweile schon routinierten Spielerinnen kam mit Johanna Blome eine neue talentierte Spielerin dazu, die sich nahtlos einfügte und das Team durch ihre positive Art sehr bereichert. In der Vorrunde stießen die Mädchen nur auf wenig Gegenwehr und setzten sich in ihren Spielen deutlich durch. Da immer wieder gewechselt wurde, sammelten alle Lechrainerinnen fleißig Spielpraxis.

Im Finale machen die Lechrain Volleys kurzen Prozess

Erst der TSV Eintracht Karlsfeld zeigte echte Gegenwehr, doch nach einer kurzen Schwächephase besannen sich die LRV-Mädchen aber wieder auf die eigenen Stärken und gewannen das Spiel im dritten Satz deutlich mit 10:2. Im Halbfinale gegen SV Esting I glänzten die LRV-Mädchen mit viel Spielwitz und schön herausgespielten Punkten. Vor allem Anna-Lena Losert glänzte mit druckvollen Angriffen und Pia Schmalz brachte mit sicheren Annahmen Ruhe in den Spielaufbau - der Finaleinzug war geschafft.

Dort trafen die LRV-Mädchen auf den ASV Dachau I, den sie schnell mit 15:2 und 15:5 abfertigten, da die eingespielten Routiniers Sophia Missal und Matilda Gese den Gegnerinnen keine Chance ließen. Mit dem Sieg holten sich die Lechrain Volleys den Meistertitel und die Qualifikation für die oberbayerische Meisterschaft - eine tolle Leistung aller Mädels. Für Stefan Huber, den Leiter der weiblichen Jugend, ist der Titel eine Auszeichnung der intensiven Jugendarbeit der vergangenen Jahre, und jetzt geht es auf zur nächsten Meisterschaft. (AZ)