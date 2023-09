Vielversprechendes Vorbereitungsspiel der Lechrain Volleys

Die Lechrain Volleys bieten dem Meister der vergangenen Saison in der Landesliga in einem Testspiel die Stirn. Das erste Punktspiel findet am 14. Oktober statt.

Die Teams der Lechrain Volleys bereiten sich derzeit auf die neue Saison vor. Die Damen I treten dann in der Landesliga Süd-West an. Im ersten Test ging es gegen den SV Wacker Burghausen ( Bezirksliga). Im Spiel holperte es stellenweise noch am Zusammenspiel und in allen Spielelementen war durch die Bank eine gewisse Unsicherheit zu spüren.

Dennoch verlief der Einstand der beiden Neuzugänge Rebecca Seifert und Nina Wörle zufriedenstellend. An der Seitenlinie steht auch in der neuen Spielzeit Martin Wagner als Cheftrainer. Er wird unterstützt von Barbara Eckert, die aus privaten Gründen nur neben dem Feld vertreten sein wird. Beide konnten sich ein gutes Bild vom Leistungsstand machen und es ist nun klar, an welchen Stellschrauben bis zum Saisonstart noch zu arbeiten ist.

Obergünzburg gewinnt gegen Lechrain Volleys in fünf Sätzen

In einem weiteren Vorbereitungsspiel ging es gegen Obergünzburg, einen ehemaligen Ligakonkurrenten. Sie haben als letztjähriger, ungeschlagener Meister den Sprung in die Bayernliga gewagt. Wagner und Eckert gaben die Richtung vor: an die Spieltaktik halten und die Gegnerinnen bereits durch die Aufschläge unter Druck zu setzen, um ihren Spielaufbau zu stören. Dies gelang von Beginn an gut. Alle Spielerinnen waren sehr konzentriert und die Abwehr um Libera Ronja Gerling zeigte, dass mit Schnelligkeit und Kampfgeist hier einiges zu holen sein würde. Die Sätze eins und zwei gingen verdient an die Gäste, Sätze drei und vier an Obergünzburg, und im fünften Satz war es ausgeglichen, mit dem besseren Ende für die Gastgeber (28:26).

Martin Wagner wechselte alle Spielerinnen ein, Rosina Zeidler hatte ihren ersten Einsatz bei den Damen I, und auch Simone Huber konnte, obwohl sie immer noch an einer Schulterverletzung laboriert, einige wichtige Punkte beisteuern und vor allem die Annahme unterstützen. Bis zum Saisonstart am 14. Oktober in der DZG-Halle in Landsberg stehen bei den Damen der Lechrain Volleys nun noch viele Trainingseinheiten, zwei Testspiele und ein Trainingslager auf dem Programm. (AZ)

