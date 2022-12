Volles Programm für die Lechrain Volleys

Die beiden Landesliga-Mannschaften der Lechrain Volleys müssen auswärts ran. Dennoch stehen für die Volleyballer viele Heimspiele auf dem Plan.

Die Fans der Lechrain Volleys haben am Wochenende 3./4. Dezember erneut die Qual der Wahl, sind am Samstag doch alle Damenteams sowie die erste Herrenmannschaft im Einsatz. Am Sonntag spielen die Jugendteams.

Nach einem gelungenen Heimspieltag geht es Samstag gleich weiter für die Damen in der Landesliga. Zu Gast sind die LRV-Damen beim TSV Obergünzburg (16.30 Uhr). Die Gastgeberinnen sind derzeit Tabellenführer und haben noch kein Spiel verloren. Bereits im vergangenen Jahr beherrschten sie die Liga, lehnten den sportlich erreichten Aufstieg in die Bayernliga jedoch ab. Doch auch die Lechrain Volleys konnten zuletzt beweisen, dass sie nicht unterschätzt werden sollten und durchaus in der Lage sind, auch Top-Teams zu schlagen. Mit Sicherheit wird das Spiel gegen den TSV Obergünzburg nicht einfach werden, doch die Spielerinnen um Trainer Martin Wager sind derzeit gut in Form.

LRV-Damen wollen Spitzenposition in der Bezirksklasse verteidigen

In der Bezirksklasse II treten die LRV-Damen diesmal zu Hause an. Begrüßt werden mit der SG TSV Unterpfaffenhoffen/SV Germering III so wie dem SV Germering II die direkten Verfolger. Gegen beide Mannschaften konnten die Spielerinnen um Trainer Thomas Arzberger bereits zwei deutliche 3:0-Siege einfahren. Das möchte das Team wiederholen, um weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze zu bleiben. Der Spieltag beginnt um 14.30 Uhr in der Schulturnhalle in Weil. Ebenfalls zu Hause spielt die Bezirksklassenmannschaft der LRV-Damen. Ab 14.30 Uhr treffen sie in der VfL-Halle auf die zweite Mannschaft des FC Kleinaitingen sowie auf den TSV Königsbrunn IV.

In der Kreisliga 3 empfangen die LRV-Damen in der Weiler Schulturnhalle am Samstag bei ihrem zweiten Spieltag den Tabellenführer ASV Dachau III und den FSV Eching. Ab 13 Uhr empfangen die LRV Damen in der Kreisklasse 3 den SV Inning II sowie den SV Haspelmoor II in der DZG-Turnhalle. Das Team von Thomas Fritsch befindet sich derzeit auf dem dritten Platz und damit vor den beiden Gästemannschaften.

Volleyball-Herren treten mit viel Zuversicht an

Nach zwei Wochen Pause in der Landesliga Südwest und mit viel Rückenwind nach dem deutlichen Sieg gegen den TSV Haunstetten reisen die LRV-Herren nach Großkötz. Als Aufsteiger haben die Männer von Stefan Fissek zwar erst einen Sieg errungen, dennoch befinden sie sich vor dem VfL Großkötz, der eine Niederlage mehr auf dem Konto hat. Im Kellerduell geht es darum, dem direkten Gegner die Punkte abzuknüpfen.

Die männliche U14 tritt am Sonntag, ab 10 Uhr in der Weiler Schulturnhalle an. Gegner sind München Ost/Herrsching, Tutzing, Planegg-Krailling sowie Esting. Die beiden U14-Mädchen-Mannschaften spielen am Sonntag, ab 10 Uhr in Esting. Weitere Gegner sind SV Esting III sowie der SC Oberweikertshofen. (AZ)