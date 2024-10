Volleyball: Damen der Lechrain Volleys wollen Saisonstart retten

Für die Damen der Lechrain Volleys steht am Samstag das zweite Auswärtsspiel in der Volleyball-Landesliga an. Ab 13 Uhr sind sie beim Bayernliga-Absteiger Eichenau zu Gast und wollen nach der Auftaktniederlage einen kompletten Fehlstart in die Saison verhindern.

Nach der doch recht deutlichen 0:3-Niederlage gegen die stark aufspielenden Damen der DJK Augsburg-Hochzoll II will das Team um Trainier Peter Kronfeld nun die ersten Punkte der Saison einfahren. Die Zeit nach dem ersten Punktspiel wurde neben den Trainingseinheiten auch zu einem erfolgreichen Testspiel genutzt, um sich als Mannschaft besser einzuspielen und die notwendige Ruhe in die Aktionen zu bringen. Der Eichenauer SV ist als Gegner schwer einzuschätzen. Im Vorjahr verpassten die Eichenauer nur knapp den Relegationsplatz in der Bayernliga und mussten somit den direkten Abstieg in die Landesliga hinnehmen. Das erste Spiel der neuen Saison beim SVS Türkheim ging mit 1:3 verloren. Die Damen I freuen sich über lautstarke Unterstützung in Eichenau, Spielbeginn ist um 13 Uhr (Dreifachsporthalle Budrio Allee, 82223 Eichenau).

Die Herren II der Lechrain Volleys treten in Weil an

Für die Damen III geht es in der Kreisliga Süd Schwaben nach einem gelungenen Auftakt mit zwei Siegen am Samstag gleich weiter nach Mauerstetten. Dort treten sie ab 12 Uhr gegen Mauerstetten III und BSC Illertal II an. Ebenfalls am Samstag starten die Herren II in Weil in die Saison. Ab 14.30 Uhr treten sie gegen den TUS Fürstenfeldbruck II und die TUSC Obermenzing an.

Auch der Nachwuchs der Lechrain Volleys ist im Einsatz: Die U18-I startet am Wochenende in Esting in die Bezirksliga und kämpft gegen acht Teams um die Teilnahme an der oberbayerischen Meisterschaft. Für die U18-II geht es am Sonntag nach Inning, Beginn ist um 10 Uhr. Die vier U12-Mannschaften treten am Samstag, ab 10 Uhr, in Buchloe zum Turnier an. Für die U14-I geht es am Sonntag nach Planegg (Beginn 10 Uhr), die U14-II ist am Sonntag, ab 10 Uhr, in Gauting zu Gast. (AZ)