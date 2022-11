Volleyball-Landesliga: Plan der Lechrain Volleys geht nicht auf

Damen der Lechrain Volleys starten zu Hause in die Volleyball-Landesliga. Mit der Ausbeute nach zwei Spielen sind sie nicht zufrieden.

Das hatten sich die Landesliga-Mannschaften der Lechrain Volleys anders vorgestellt: Weder die Damen noch die Herren waren nach dem vergangenen Spieltag zufrieden.

Mit zwei Heimspielen starteten die LRV-Damen in die Saison. Die ersten Spielzüge gegen FTM Schwabing II waren von Aufregung geprägt. Nach und nach legten die LRV-Demen diese ab, unterlagen aber dennoch im ersten Satz 22:25. Zwar kamen die Damen zurück (25:11), aber die Konstanz fehlte und die nächsten Sätze endeten 17:25 und 25:14 – es ging in den Tiebreak. Beim 10:10 kippte das Spiel, was zur 12:15-Niederlage führte.

Guter Start im zweiten Spiel für die LRV-Damen

Mit einem Gefühl von „jetzt erst recht“ ging es ins zweite Spiel gegen Marktoffingen II – und einem 25:19-Erfolg im ersten Satz. Das war es dann allerdings: Mit 12:25, 25:27 und 20:25 gingen die restlichen Sätze verloren. Trotz einiger enttäuschter Gesichter war Martin Wagner optimistisch: „Wir alle konnten sehen, dass das Team nach den zwei unbeständigen Corona-Jahren gut zusammengewachsen ist. Ich konnte heute viel mitnehmen, woran ich mit meinem Team arbeiten möchte.“

Ganz ohne Punkte mussten die Landesliga-Herren die Heimreise vom TSV Weißenhorn antreten. Mit 0:3 fiel die Niederlage klar aus. Nach dem 11:25 im ersten Satz fingen sich die LRV-Herren, mussten aber auch die folgenden Sätze mit 21:25 und 19:25 abgeben.

Bitter für die Lechrain Volleys war die frühe Verletzung von Pascal Higler. Für ihn kam Neuzugang Andreas Schinkel und mit Alexander Zollitsch wurde ein weiter Neuzugang erstmals eingesetzt.

Besser lief es bei den Kreisliga-Herren III. Gastgeber Karlsfeld unterlag man zwar (6:25/13:25/9:25), besiegte dann aber Dachau IV (25:20/18:25/25:14). (AZ)