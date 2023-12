Volleyball-Teams sind am Samstag zu Hause im Einsatz

Drei Teams der Lechrain Volleys müssen vor der Weihnachtspause noch mal antreten. Zwei Volleyball-Mannschaften laden zum Heimspieltag in Weil ein.

Am Wochenende laden die Herren II und Damen IV der Lechrain Volleys zu ihren Heimspieltagen nach Weil ein. Im Jugendbereich fährt die zweite Mannschaft der U14 zum Auswärtsspieltag nach Gauting.

Herren II Die Lechrain Volleys treffen in der Bezirksklasse 2 am Samstag in der Schulturnhalle in Weil ab 14.30 Uhr auf den SV Lohhof III. Dieser konnte bislang erst einen Sieg aus acht Spielen verbuchen. Doch auch die Gastgeber blieben bisher hinter den eigenen Erwartungen zurück und möchten dringend punkten. Auch die zweite Partie wird kein Zuckerschlecken: Gegen den PSV München unterlagen die Herren II im Hinspiel mit 1:3. Eine Revanche würde den Lechrainern guttun.

Damen IV der Lechrain Volleys erwarten den Tabellenführer

Damen IV Bereits ab 11.30 Uhr treffen die LRV-Spielerinnen ebenfalls in Weil in der Kreisliga 3 auf den ungeschlagenen Tabellenführer ASV Dachau III. Zweiter Gegner ist der TSV Unterpfaffenhofen-Germering. Dieser befindet sich mit zwei Punkten Vorsprung in der Tabelle vor den Lechrainerinnen. Es wartet also kein leichter Spieltag auf die vierte Damenmannschaft, doch wenn Spielerinnen ihre Leistungen aus dem Training aufs Spielgeschehen übertragen können, ist alles möglich.

U14 weiblich Während die Erstplatzierten aller Kreisligen noch um einen letzten Platz bei der oberbayerischen Meisterschaft kämpfen, fahren die U14 II-Mädchen der Lechrain Volleys zum Spieltag nach Gauting. Gegner sind Gauting II und Inning II. (AZ)