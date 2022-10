Weitere Teams der Lechrain Volleys starten in die Volleyballsaison

Die Volleyball-Teams der Lechrain Volleys sind am Wochenende im Einsatz. Eine Mannschaft tritt zum ersten Mal in der Liga an.

Nach dem erfolgreichen Start der Lechrain Volleys am vergangenen Wochenende beginnt die neue Spielzeit am Samstag für weitere Erwachsenenteams der Volleyballer. Neben den Herren II und III tragen auch die Damen III ihren ersten Spieltag aus.

Die Herren II starten die Bezirksklasse 2 mit einem Heimspieltag in der Weiler Schulturnhalle. Ab 14.30 Uhr sind der TuSC Obermenzing sowie Vierkirchen II zu Gast. Für die neue Mannschaft der LRV-Herren III steht der erste Spieltag überhaupt an. Das junge Team, gecoacht von Markus Reisacher, startet in der Kreisliga 2 in Karlsfeld. Dort spielt es gegen Karlsfeld II und Esting II.

Die vierte Damenmannschaft will erneut punkten

Die ebenfalls junge Mannschaft der Damen III unter Franz Babl tritt in Sonthofen gegen den Gastgeber III und SSV Bobingen in der Bezirksklasse Süd Schwaben an. Ihren zweiten Spieltag bestreiten die Damen IV in Inning. Nach den zwei Siegen zum Auftakt will man auch gegen den SV Inning II und ESV Neuaubing II punkten. (AZ)

