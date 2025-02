Wichtiger Sieg für die Lechrain Volleys in der Volleyball-Landesliga

Mit drei wichtigen Punkten kehrten die Damen I der Lechrain Volleys vom Auswärtsspiel in der Volleyball-Landesliga beim stark abstiegsgefährdeten FTM Schwabing 2 zurück. Damit klettern die LRV-Damen in der Tabelle vorerst auf den vierten Platz.

Dabei war der 3:1-Sieg gegen das Schlusslicht mühevoller als anfangs erwartet. Im ersten Satz lagen die LRV-Damen von Beginn an im Rückstand und konnten nicht ausreichend Druck aufbauen, sodass die Schwabingerinnen ihren ersten Satzball zum 25:19 nutzten. Für den zweiten Satz fand Trainer Jan Timmer dann die richtigen Worte. Mit verbesserter Annahme, cleveren Spielzügen und präzisen Angriffsschlägen entwickelte sich das Spiel nun klar zugunsten der Lechrain Volleys.

Die Lechrain Volleys wehren zwei Satzbälle ab

Nach zwei Satzgewinnen (25:14; 25:22) wollte man mit einem weiteren Satzgewinn natürlich alle drei Punkte mit nach Hause nehmen. Doch Schwabing zeigte sich nun ebenfalls verbessert und erkämpfte sich beim Stand von 24:22 sogar zwei Satzbälle. Die LRV-Damen blieben jedoch unbeeindruckt, sprachen sich in ihrer zweiten Auszeit noch mal Mut zu, konnten den Satz tatsächlich noch drehen und ihren zweiten Matchball zum 27:25 verwandeln. Mit nun 18 Punkten verbesserten sich die Damen I auf den vierten Tabellenplatz. Das nächste Spiel findet am Samstag, 15. Februar, in Ingolstadt statt.

Trotz einer guten Leistung hatten die U16-Mädchen der Lechrain Volleys bei der oberbayerischen Meisterschaft nichts mit der Medaillenvergabe zu tun. Nach zwei Niederlagen gegen Dachau II und Mühldorf setzten sich die Lechrainerinnen gegen Winhöring durch (25:12, 25:14) und zogen als Gruppendritte ins Überkreuzspiel gegen den TSV Bad Endorf ein, das sie mit 2:1 gewannen. Im Achtelfinale mussten sie sich Planegg Krailling mit 1:2 geschlagen geben, gewannen aber 2:1 gegen Unterhaching. Im Platzierungsspiel setzten sich die LRV-Mädchen auch gegen Lohof II durch und erreichten Rang neun von 16 Mannschaften. (AZ)