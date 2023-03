Wieder ein volles Programm für die Lechrain Volleys

Volleyball-Teams der Lechrain Volleys sind nach einer kleinen Pause wieder im Einsatz. Jugend tritt bei Meisterschaften an.

Nach zwei Wochenenden, an denen nur wenigen Teams der die Lechrain Volleys im Einsatz waren, herrscht nun wieder volles Programm.

Für die Landesliga-Damen steht der letzte Heimspieltag in dieser Saison an. Ab 14.30 Uhr begrüßen die Lechrainerinnen am Samstag in der VfL-Turnhalle in Buchloe zuerst den FSV Marktoffingen II, der aktuell nur zwei Punkte hinter den LRV-Damen auf Rang sechs liegt. Das Hinspiel gegen Marktoffingen hatten die LRV-Damen mit 1:3 verloren, da ist noch etwas gutzumachen.

Im zweiten Spiel geht es gegen Schlusslicht VfB Eichstätt. In dieser Partie sind die Gastgeberinnen als klarer Favorit und man will den 3:0-Sieg vom Hinspiel wiederholen. Ziel des Spieltags sind ganz klar sechs Punkte, um eventuell noch auf Platz vier klettern zu können. In der Halle des VfL Buchloe (Am Bad 4) ist für Essen und Getränke gesorgt. Parallel spielen auch die Damen III der Lechrain Volleys gegen den TV Immenstadt und TSV Königsbrunn.

In der Landesliga treten die LRV-Herren gegen das Schlusslicht an

Als Tabellendritter der Landesliga gehen die LRV-Herren in das Spiel in Türkheim. Der Gastgeber ist das Schlusslicht und die Lechrainer wollen natürlich ihren 3:0-Sieg vom Hinspiel wiederholen. Spielbeginn ist gegen 16.30 Uhr in der Mittelschule in Türkheim (Oberjägerstraße 7).

Auf die LRV-Herren II wartet in der Bezirksklasse 2 am Samstag ein harter Spieltag, sie müssen gegen die beiden Erstplatzierten antreten. Im ersten Spiel treffen sie auf den Gastgeber PSV München, der Rang zwei belegt. Das Hinspiel mussten die Lechrainer mit 0:3 abgeben. Der zweite Gegner ist der Spitzenreiter TuS Fürstenfeldbruck. Die Spiele finden in den Hallen der Berufsschulen statt (Riesstraße 32-50).

Die Spiele der LRV-Damen III in der Bezirksklasse Süd finden parallel zu denen der ersten Damenmannschaft in Buchloe statt. Gegner sind ab 14.30 Uhr der TV Immenstadt sowie der TSV Königsbrunn. In beiden Hinspielen unterlagen die Lechrain Volleys, diesmal will man nicht leer ausgehen. In der Kreisliga 3 treten die LRV-Damen IV in Weil zum letzten Spieltag in dieser Saison an. Ab 14.30 Uhr sind der SV Esting IV sowie die TSG Maisach II zu Gast.

Jugendteams starten bei der oberbayerischen und südbayerischen Meisterschaft

Die U14-Volleyballerinnen spielen am Wochenende bei der oberbayerischen Meisterschaft in Planegg. Dort treten insgesamt 16 Teams an. In der Vorrunde bekommen es die Lechrain Volleys mit dem Planegg-Krailling, Lenggries und Eiselfing II zu tun. Als Kreisligist sind die LRV-Mädchen gegen die höherklassigen Teams klarer Außenseiter – aber eine Überraschung ist immer möglich.

Die U16-Mädchen treten bei der südbayerischen Meisterschaft in Sonthofen an. Die zwölf besten Teams aus Südbayern werden für die Vorrunde in vier Dreiergruppen eingeteilt. Die Lechrain Volleys treffen in der Gruppe B auf den SV Lohhof sowie den TSV Niederviehbach. Die Erstplatzierten kommen direkt ins Viertelfinale, die Zweit- und Drittplatzierten spielen eine Überkreuzrunde. Das Turnier findet in der Schillerstraße 11 in Sonthofen statt, jeweils ab 10 Uhr. (AZ)