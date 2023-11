Wieder Heimvorteil für die Landesliga-Teams der Lechrain Volleys

In der Volleyball-Landesliga sind die Herren in Weil und die Damen in Kaufering am Ball. Beide bekommen es mit Top-Teams zu tun.

Sowohl die Herren als auch die Damen der Lechrain Volleys kämpfen am Wochenende um Punkte in der Volleyball-Landesliga. Doch es sind auch weitere Teams im Einsatz.

Herren I Nach dem perfekten ersten Spieltag mit zwei Siegen wollen die LRV-Herren am Samstag auch gegen den aktuellen Spitzenreiter punkten. Erneut in der Weiler Schulturnhalle erwartet das Team von Trainer Stefan Fissek ab 14.30 Uhr die nach sechs Spielen noch ungeschlagenen DonauHolz Volleys MTV Ingolstadt. Die Gäste überzeugten bislang durch individuelle Topleistungen „Vor allem mit einer guten Arbeit im Block können wir die nötige Gegenwehr in solchen Duellen liefern“, freut sich Trainer Fissek auf die Partie. Das zweite Spiel bestreiten die Lechrain Volleys gegen Aufsteiger TSG Maisach (gegen 17 Uhr).

Damen feiern eine Premiere in der Montessori-Schule in Kaufering

Damen I Ebenfalls zu Hause erwarten die Landesliga-Damen Heimspielen an – erstmals in der Montessori-Schule in Kaufering. Als Gegner werden der SVS Türkheim und der FSV Marktoffingen I erwartet. Beide Teams sind neu in der Liga und können somit nur schwer eingeschätzt werden. Die erste Partie wird gegen den SVS Türkheim bestritten, der nach einer Pause wieder in die Landesliga zurückkehrte. Mit zwei Siegen aus vier Spielen steht der SVS im Mittelfeld. Der zweite Gegner FSV Marktoffingen I ist aus der Bayernliga abgestiegen und dominiert die Landesliga bisher ungeschlagen – das wollen die Lechrain Volleys ändern. Beginn ist um 14.30 Uhr.

27 Bilder Die Lechrain Volleys starten mit zwei Siegen Foto: Thorsten Jordan

Herren II Diesmal fahren die LRV-Herren am Samstag zum Tabellennachbarn PSV München. Zweiter Gegner ist der SC Vierkirchen II, Spielbeginn ist um 13 Uhr. Mit einem Sieg und einer Niederlage stehen die Lechrainer auf dem 5. Tabellenplatz.

Jugend Mehrere Spiele stehen für die Jugend an: Die U18 männlich spielt am Sonntag, ab 10 Uhr, in Germering. Die U16 I weiblich ist in Neuaubing zu Gast, die U16 II in Gauting. Einen Heimspieltag hat die U13 weiblich am Sonntag, ab 10 Uhr, im DZG in Landsberg (AZ)