Zweiter Sieg für den Aufsteiger Lechrain Volleys

In der Volleyball-Landesliga feiern die Herren der Lechrain-Volleys ihren zweiten Sieg. Bei den Damen I läuft es in derselben Spielklasse nicht nach Wunsch.

Einen ganz wichtigen Sieg feierten die Herren I der Lechrain Volleys in ihrem vierten Spiel: Der Landesliga-Aufsteiger setzte sich mit 3:1 beim Gastgeber Großkötz durch. Nicht so gut lief es bei den Damen, die sich dem Tabellenführer deutlich geschlagen geben mussten.

Die LRV-Herren starteten hoch motiviert mit starken Angriffen und Blockaktionen. Großkötz, ebenfalls im unteren Drittel der Tabelle, hielt jedoch dagegen, sodass sich die LRV nicht nennenswert absetzen konnten. Und so lagen sie nach einem kurzen Formtief sogar 19:23 zurück. Doch die Lechrainer legten noch eine Schippe drauf und gewannen den ersten Satz mit 26:24.

Im zweiten Satz kommen die Lechrain Volleys nicht mehr ran

Der Zweite war bis zum 7:7 ausgeglichen. Dann hatte Großkötz eine starke Phase – und Glück. So setzte sich der Gastgeber mit acht Punkten ab. Da kamen die LRV-Herren nicht mehr ran und unterlagen 21:25. Mit einer personellen Veränderung startete LRV in den dritten Satz. Das Team um Kapitän Markus Reisacher glänzte mit starken Angriffen, nur die schlechte Aufschlagbilanz verhinderte, dass man sich absetzen konnten. Vielmehr lag man erneut 23:24 hinten, zeigte aber Moral und gewann 26:24.

Im vierten und letzten Satz stellten die Herren endlich ihr Können unter Beweis, ließen nichts mehr anbrennen und gewannen auch dank der starken Angriffe von Philipp Holzhey und Markus Reisacher mit 25:21. Damit sicherten sie sich Platz sechs in der Tabelle, weiter geht es am Samstag, 10. Dezember, beim Tabellenzweiten SV SW München.

Damen I der LRV sind beim Spitzenreiter zu Gast

Nicht so gut lief es für die erste Damenmannschaft in der Landesliga Südwest. Allerdings mussten sie auch beim Spitzenreiter TSV Obergünzburg antreten. Ungeschlagen gingen die Gastgeberinnen in den Spieltag – und zeigten in beiden Spielen ihre Stärke. Zunächst wurde Langweid mit 3:0 abgefertigt, dann traf es auch die LRV-Damen: Auch wenn man keinen Satzgewinn verbuchen konnte, so hielten die Damen von Trainer Martin Wagner gut dagegen.

Im ersten Satz unterlag man 17:25, im zweiten war man mit 19:25 schon näher dran, und im dritten fehlte nicht viel zu einem Satzgewinn: Knapp, mit 23:25 war es ganz eng. Zuvor hatte Trainer Martin Wagner umgestellt, wodurch man die Gastgeberinnen doch überraschte, auch wenn es nicht zum Erfolg reichte.

Die entscheidenden Spiele kommen noch

Doch Obergünzburg ist auch nicht die Mannschaft, gegen die die LRV-Damen gewinnen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wichtiger wird das Spiel bei der zweiten Mannschaft des FTM Schwabing am Samstag, 10. Dezember sein: Die Gastgeber haben bislang erst zwei Punkte auf dem Konto und sind Vorletzte, während die LRV-Damen mit sechs Zählern auf Rang 7 liegen.

Immerhin einen Punkt sicherte sich das junge Team der LRV-Damen II: Dem TSV Königsbrunn musste sich man erst im Tiebreak knapp (14:16) geschlagen geben. Gegen Kleinaitingen fiel die Niederlage mit 0:3 deutlicher aus. Ohne Punkte endete der Heimspieltag für das LRV-Team: Die Damen III unterlagen dem ungeschlagenen Tabellenführer Dachau III mit 0:3, ebenso endete die Partie gegen den FSV Eching.

Nur ein Spiel absolvierte das LRV-Team, da Inning krankheitsbedingt abgesagt hatte. Mit 3:0 setzten sich die Gastgeberinnen gegen Haspelmoor II durch. Während die U14-Buben ihre Spiele abgeben mussten, sind die LRV-Mädchen I in dieser Altersklasse weiter auf Meisterkurs. Sie gewannen gegen LRV II und auch die folgenden beiden Spiele. Auch für die zweite Mannschaft gab es noch einen Erfolg gegen Oberweikertshofen.