Eine Premiere für die Voltigierer des FC Scheuring

Plus Der FC Scheuring und seine Voltigierer feiern ein rundes Jubiläum. Am Sonntag wird dazu erstmals ein Turnier ausgerichtet.

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des FC Scheuring und des zehnjährigen Bestehens der Voltigierabteilung lädt der FC Scheuring am Sonntag, 16. Oktober, zu seinem ersten Breitensportturnier ein. Die Veranstaltung findet von 8 bis 17 Uhr in der Reithalle der Pferdepension Sailer statt.