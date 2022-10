Scheurings Voltigiergruppen glänzen bei ihrer Heimpremiere

Erstmals richten die Voltigierer des FC Scheuring ein Turnier aus. Von den Gästen gibt es viel Lob – für die Ausrichter gute Ergebnisse.

Ganz im Zeichen Nachwuchs-Voltigierer stand das erste Breitensportturniers des FC Scheuring. Seit 100 Jahren gibt es den FCS und seit zehn Jahren die Voltigierabteilung, das wurde bim Wettkampf gefeiert. Und zwar mit Erfolg in jeder Hinsicht.

Mehrere Hundert Kinder und Jugendliche mit Ausbildern, Eltern und Fans kamen in die herrlich geschmückte Reithalle der Pferdepension Sailer. Für manche war es das erste Turnier überhaupt, die Aufregung war spürbar.

Überraschung auf dem Richterstuhl

Konzentriert standen die Mädchen und Buben im Voltigierzirkel in einer Reihe und warteten auf das Klingelzeichen der Bewertungsrichter. Auf einem Richterstuhl saß überraschend Scheurings Cheftrainerin Diana Oswald-Nigl, die kurzfristig eine erkrankte Wertungsrichterin vertrat. Ihre eigentlich angedachte Aufgabe wurde auf mehrere Schultern verteilt und zu vollster Zufriedenheit erledigt. Ein großes Lob gebührt auch der Gastronomie. Unter der Leitung der Familie Sailer wurde der enorme Ansturm mit Bravour gemeistert.

Vonseiten des FC Scheuring freute man sich über die vielen Gäste aus Augsburg-West, Königsmoos, Mauerbach, Nördlingen, Schwabmünchen und Weißenhorn, die dem Turnier einen würdigen Rahmen verliehen. Insgesamt war es ein gelungener Saisonabschluss, denn so langsam beginnt wieder die Phase des Herbst- und Wintertrainings. Dieses findet dann für die Mädchen und Buben wieder überwiegend in der Turnhalle auf Holzpferden und an verschiedenen Turngeräten statt.

Ein Scheuringer Mädchen ist zweimal auf Platz eins

Die Mädchen und Buben der Scheuringer Voltigierer zeigten, dass sie nicht nur auswärts stets vorne dabei sind, sie nutzten auch ihren Heimvorteil und waren in allen Klassen topplatziert.

Hier die Ergebnisse: Prüfung Trab/Schritt, Maxi: 1. FC Scheuring V; Trab/Schritt, Mini: 1. FC Scheuring I; 2. FC Scheuring II; Schritt/Schritt, Mini: 1. FC Scheuring III; 3. FC Scheuring IV; Doppelvoltigieren Galopp/Schritt, Maxi: 1. FC Scheuring (Leonie Sailer/Lena Braun); 2. FC Scheuring (Marie Schellhammer/Alani Jordan); Einzelvoltigieren Galopp/Schritt, Maxi: 1. FC Scheuring (Leonie Sailer).