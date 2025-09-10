Torwart Daniel Baltzer hat den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg verlassen

Jetzt gibt es doch noch einen Abgang beim TSV Landsberg: Torhüter Daniel Baltzer hat den Fußball-Bayernligisten verlassen, damit ist Leopold Leimeister die unangefochtene Nummer eins im Tor, der damit aber auch tunlichst nicht ausfallen sollte. Bereits am Freitagabend ist damit zu rechnen, dass Leimeister mehrmals im Fokus steht, denn mit dem TSV Kottern kommt ein „Erzrivale“ in den Landsberger 3C-Sportpark, Beginn ist um 19 Uhr.

