Vor dem Spiel in der Fußball-Bayernliga gibt es beim TSV Landsberg noch einen Abgang

Fußball

Torwart Daniel Baltzer hat den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg verlassen

Am Freitagabend erwartet der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga den TSV Kottern. Ein Duell, das schon seit einigen Jahren für Spannung sorgt.
Von Margit Messelhäuser
    Auf Keeper Daniel Baltzer muss der TSV Landsberg in Zukunft verzichten, er hat den Bayernligisten verlassen.
    Auf Keeper Daniel Baltzer muss der TSV Landsberg in Zukunft verzichten, er hat den Bayernligisten verlassen. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

    Jetzt gibt es doch noch einen Abgang beim TSV Landsberg: Torhüter Daniel Baltzer hat den Fußball-Bayernligisten verlassen, damit ist Leopold Leimeister die unangefochtene Nummer eins im Tor, der damit aber auch tunlichst nicht ausfallen sollte. Bereits am Freitagabend ist damit zu rechnen, dass Leimeister mehrmals im Fokus steht, denn mit dem TSV Kottern kommt ein „Erzrivale“ in den Landsberger 3C-Sportpark, Beginn ist um 19 Uhr.

