Fußball

06:06 Uhr

Der Fußball rollt wieder im Kreis Landsberg

Plus Am Samstag stehen die ersten Tests für die Fußballer des TSV Landsberg und des VfL Denklingen an. Es gibt bei beiden Vereinen einige Neuigkeiten.

Von Margit Messelhäuser

Für den Bayernligisten TSV Landsberg und den Bezirksligisten VfL Denklingen stehen am Wochenende bereits die ersten Testspiele an. Während die Denklinger Fußballer erst Anfang der Woche ins Training starteten, haben die Landsberger bereits einige Einheiten hinter sich. Neuigkeiten gibt es dabei sowohl von den Lechrainern als auch dem TSV.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen