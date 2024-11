Landsbergs Basketballer müssen zum Ligaprimus

Landsbergs Basketballer treten am Sonntag in der Bezirksoberliga bei TS Jahn München 2 an. Trotz des guten Saisonstarts mit vier Siegen und zwei Niederlagen ist die Mannschaft vom Lech aber gegen den Aufsteiger klarer Außenseiter, sagt Co-Trainer Horst Geiger gegenüber unserer Redaktion.

Landsbergs Gegner aus München gewinnt im Schnitt mit 34 Punkten

„München ist vergangene Saison durch die Bezirksliga durchmarschiert ohne eine Niederlage und macht jetzt so weiter. “ Der Blick auf die Tabelle nach sechs Spieltagen ist beeindruckend. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt hat schon ein Plus von über 200 bei den erzielten und kassierten Punkten, was bedeutet, sie gewinnen ihre Partien im Durchschnitt mit 34 Punkten Vorsprung gewinnen. „Natürlich ist nichts ausgeschlossen, aber da etwas zu holen, wird angesichts von vier dauerverletzten Spielern bei uns schwierig“, sagt Geiger. Simon Wais, Michael Teichert, Marc Lupprich und Sebastian Cibis fehlen der Mannschaft längere Zeit.

Ebenfalls auf TS Jahn München 2 treffen Landsbergs Damen am Samstag. Hier ist die Ausgangslage aber eine andere. Landsberg hat seine drei bisherigen Spiele alle gewonnen und grüßt von der Tabellenspitze. Die Gastgeberinnen stehen in der Tabelle der Bezirksoberliga mit zwei Siegen und drei Niederlagen aktuell auf Rang sechs.