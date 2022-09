Gelungene WM-Premiere für Julian Wilfling

Julian Wilfling vom Voltigierclub Weicht startet zum ersten Malbei einer Weltmeisterschaft. Von Beginn an mischt er vorne mit.

Bei den Weltmeisterschaften im Voltigieren im dänischen Herning verpasste Julian Wilfling vom Voltigier- und Reitzentrum Weicht nur knapp eine Medaille.

Bereits beim Weltfest des Pferdesports, dem CHIO Aachen, legte Julian Wilfling den Grundstein für seinen Erfolg. Mit einer Traumwertung von 8,562 wurde er als zweitbester deutscher Starter von Bundestrainerin Ulla Ramge für die Weltmeisterschaften im dänischen Herning nominiert. „Ich bin überglücklich, dass ich diesmal berücksichtigt wurde und meine Programme in Herning für Deutschland zeigen darf. Ganz besonders freut es mich, dass ich dort mit meinem Schimmel Aragorn und meinem Trainer und Longenführer Alexander Zebrak an den Start gehen werde“, so der 26-jährige Sportsoldat.

Der Favorit kommt aus Frankreich

Schon im ersten von drei Durchgängen der Pflicht zeigte sich, dass es an dem Franzosen und Titelverteidiger, Lambert Leclezio, wohl kein Vorbeikommen geben würde. Mit mehr als sechs Zehntelpunkten Vorsprung setzte sich der haushohe Favorit an die Spitze.

Wie hochkarätig das Starterfeld besetzt war, wurde durch die Wertungen des achtköpfigen Richtergremiums deutlich. Allein zehn der 18 Voltigierer erhielten Noten über 8,0. „Ich bin froh, dass ich so gut in den Wettkampf gekommen bin und Aragorn so verlässlich im Wettkampfzirkel gegangen ist. Die Halle ist für die Vierbeiner nicht einfach und auch für mich sehr beeindruckend. Mit einer 8,506 und Platz fünf nach der Pflicht bin ich mehr als zufrieden“, sagte der Untermeitinger nach dem ersten Umlauf.

Julian Wilfling bei der Weltmeisterschaft. Foto: Jürgen Wilfling/KlickVolti.de

Am zweiten Wettkampftag stand das Technikprogramm für die Einzelvoltigierer an. Bei den fünf Übungen, die von jedem Starter, verpackt in einem einminütigen Programm, geturnt werden müssen, konnte Julian Wilfling von seinem exakten und eleganten Voltigierstil profitieren. Mit einer 8,647 begeisterte er das Publikum und turnte das drittbeste Programm. Nur dem Franzosen Leclezio und Teamkollegen Jannik Heiland musste er sich geschlagen geben.

Als bester Deutscher rangierte der WM-Debütant vor der finalen Kür auf Platz vier. „Ich hoffe, dass ich auch in der Kür mein ganzes Können zeigen kann“, sagte Wilfling, „die Konkurrenz liegt so nah zusammen, dass zwischen Platz zwei und acht alles möglich ist.“ Und Wilfling zeigte alles. Für seine blitzsauber und fehlerfrei geturnte Kür auf Musik aus dem Ballett Don Quijote wurde er vom Wertungsgericht mit einer 9.055 belohnt.

Ganz knapp Bronze verpasst

Mit Platz drei in der Kürwertung und einer Gesamtnote von 8,816 landete Julian Wilfling hauchdünn hinter Jannik Heiland (8,833) auf Platz vier. Weltmeister wurde zum vierten Mal in Folge Lambert Leclezio aus Frankreich (9,399), Silber ging an dessen Teamkollegen Quentin Jabet (8,837). „Sicher hätte ich mich über eine Medaille gefreut. Aber in dieser Konkurrenz den vierten Platz zu erreichen, macht mich unglaublich stolz“, resümierte Wilfling. (AZ)