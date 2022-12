Meisterliche Stockschützen: U19 des FC Penzing jubelt

Die U19 des FC Penzing jubelt bei bayerischen Titelkämpfen über die Goldmedaille. Die Zusammensetzung des Teams macht sie besonders. Es gibt noch zweimal Edelmetall.

Der Nachwuchs der Penzinger Eisstockschützen blickt auf sehr erfolgreiche Wochen bei den bayerischen Titelkämpfen der Jugend zurück. Der größte Erfolg gelang dabei in Peiting dem U19-Team, angeführt vom formstarken Nationalspieler Stefan Gießer. Das Team verlor mit den vier jüngeren U16-Schützen Simon Egen, Jonas Aschenbrenner, Manuel Karpf und Julian Dellinger in der Vorrunde nur ein einziges Spiel und qualifizierte sich damit souverän für das Halbfinale.

Dort wartete der SV-DJK Wittibreut. In einem umkämpften Spiel lag der FC Penzing vor der letzten Kehre mit 2:4 in Rückstand. Dank Fehler des Gegners wurde das Spiel jedoch gedreht, und der Einzug ins Finale war perfekt. Hier wartete mit dem EC Lampoding, das einzige Team, gegen welches es in der Vorrunde eine Niederlage gab. Wieder entwickelte sich ein spannendes Spiel, und erneut sollte erst die letzte Kehre die Entscheidung bringen. Dieses Mal übergaben die Penzinger am Ende jedoch ihr Schicksal in die Hände des Gegners, welche ihre Versuche aber nicht für Punkte nutzen konnten und somit am Ende über den 6:4 Finalsieg gejubelt werden durfte.

Bayerischer Meistertitel ist Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft

Der bayerische Meistertitel berechtigt zur Teilnahme bei der deutschen Meisterschaft und ist nach dem Vorjahreserfolg bei der U16 der zweite Titel in Serie für die Penzinger Nachwuchssportler. Jugendleiter Matthias Peischer ist sehr zufrieden mit seinen Schützlingen: „Ich hatte mir im Vorfeld bei der U19 sehr große Chancen ausgerechnet, dass am Ende alle ihre Leistung zeigen und es sogar für den Titel reicht, ist natürlich umso schöner.“

Bereits am Vortag zogen sich Stefan Gießer, Manuel Karpf, Simon Egen und Maxi Förg in der höheren Spielklasse U23 sehr achtbar. Die sehr junge Mannschaft errang mit Platz 9 einen respektablen Mittelfeldrang. Mit dem Erfolgserlebnis des bayerischen Meistertitels bei der U19 im Rücken machten sich Simon Egen, Jonas Aschenbrenner, Manuel Karpf und Julian Dellinger in ihrer angestammten Altersklasse, der U16, eine Woche nach ihrem Triumph auf den Weg nach Waldkraiburg. Dort war das Ziel, noch mal nach Edelmetall zu greifen. Hieran ließ das Quartett in der Vorrunde auch selten Zweifel aufkommen, dennoch waren am Ende zwei knappe Niederlagen zu verzeichnen.

Mit fünf Punkten Vorsprung ins Ziel

Platz 2 in der Gruppe berechtigte zur Teilnahme im Halbfinale. Hier bekam es das U16-Team mit der DJK-SG Ramsau zu tun. In einem hochklassigen Spiel zeigten die Penzinger ihre beste Leistung des Tages, da aber auch der Gegner sehr stark agierte, verlor der FC Penzing mit 4:6. Die Partie um Rang 3 gewann dann Penzing. Coach Matthias Peischer bilanzierte anschließend: „Das Glück, welches wir in der Vorwoche bei der U19 hatten, hat uns bei der U16 etwas gefehlt, denn stellenweise war die Leistung sogar besser. Dennoch freue ich mich für die Jungs, dass wir von zwei Mannschaftsbewerben mit einer Medaille zurückkommen.“

Nicht nur im Team, sondern auch im Einzel standen die bayerischen Titelkämpfe auf dem Programm. Stefan Gießer wurde seiner Favoritenrolle in der U19 mit Abstrichen gerecht. Mit fünf Punkten Vorsprung rettete er sich ins Ziel und konnte sich somit den Meistertitel sichern. Die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft im Januar, bei welcher er als Titelverteidiger antritt, ist damit gesichert.

In der U16 schickte der FC Penzing vier Sportler ins Rennen. Manuel Karpf (8.), Jonas Aschenbrenner (11.), Simon Egen (13.) und Julian Dellinger (15.) zeigten ordentliche Leistungen. Ebenfalls im Mittelfeld landete in der Altersklasse U14 der Penzinger Benedikt Holzhauser als 15. (AZ)