Landsberger Polizei warnt vor „Spritbettlern“

Die Landsberger Polizei warnt vor sogenannten „Spritbettlern“, die eine Notsituation vortäuschen. Anlass ist ein Fall, der sich am Samstagnachmittag bei Asch zugetragen hat.

Laut Polizeibericht fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis Landsberg von der B17 in Richtung Asch ab. Kurze Zeit später sah er einen silbernen VW mit rumänischer Zulassung in einem Feldweg stehen. Davor standen eine Frau, ein Mann und ein Kind. Der Mann gab dem 27-jährigen Handzeichen, dass dieser anhalten soll.

Der Autofahrer hielt an und im Gespräch gab der Unbekannte an, dass er Bargeld zum Tanken benötige, da seine EC-Karte an der Tankstelle nicht funktioniere. Er versicherte, das Geld im Nachgang per Paypal an den 27-Jährigen zurückzuüberweisen. Der Autofahrer händigte dem Mann 60 Euro aus, erhielt es jedoch nie über Paypal zurück.

Diese Betrugsmasche ist bereits polizeilich bekannt. Die Landsberger Polizei warnt davor und bittet um Hinweise zu dem Vorfall in Asch unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ).