St. Ottilien

vor 17 Min.

Band "A Story for Reflection" startet nach schwieriger Zeit durch

Plus Vier Absolventen des Gymnasiums St. Ottilien starten nach schwieriger Zeit mit ihrer Band "A Story for Reflection" wieder durch. Es gibt Zukunftspläne.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Fast eine halbe Million Klicks nach gerade mal drei Wochen hat der neue Song der Band "A Story for Reflection" auf der Internetplattform Youtube eingesammelt. Dabei war es in den vergangenen zwei Jahren recht still geworden um die Band, die 2020 mit dem Kultur-Sonderpreis des Landkreises Landsberg ausgezeichnet worden war. Als Schüler am Rhabanus-Maurus-Gymnasium Sankt Ottilien hatten sich Jakob Muehleisen (Gitarre, Gesang), Maximilian Aldinger (Keyboard), Veit Kobler (Bass) und Anton Engelmann (Schlagzeug) gefunden und zu besagter Band zusammengetan. Sie haben seither eine schwierige Zeit bewältigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen