Beeindruckende Demonstration des Carl-Orff-Chors aus Marktoberndorf

Der Carl-Orff-Chor aus Marktoberdorf nimmt seine Zuhörer in St. Ottilien auf eine gesanglich beeindruckende Reise durch die Jahrhunderte mit.

„Machet die Tore weit“: Mit diesem vorweihnachtlichen Chorsatz – es ist einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten – von Andreas Hammerschmidt eröffnete der Carl-Orff-Chor Marktoberdorf ein Adventskonzert mit dem Titel „O magnum mysterium“ in der Klosterkirche Sankt Ottilien. Es geriet zu einer Demonstration hochentwickelten chorischen Gesangs. Kaum einer der Zuhörer konnte sich wohl der knisternden Spannung entziehen, die bereits beim ersten Stück zu spüren war.

Unter der dynamischen Leitung des charismatischen Stefan Wolitz wurden die Tore von den Sängerinnen und Sängern mit donnerndem Forte aufgestoßen, flossen die Hosiannarufe in sanftem Wellengang hindurch. Diese Qualität, diese Dynamik blieb das ganze Konzert über erhalten. Der Carl-Orff-Chor präsentierte Chorsätze aus verschiedenen Jahrhunderten und ging dabei nicht chronologisch vor. Vielmehr war die Zeitschiene dem Konzerttitel, dem großen Geheimnis der Menschwerdung Christi angepasst. „Dixit Maria“ (Hans Leo Haßler) beschreibt die Verkündigung in der fließenden Melodieführung der Renaissance. „Maria durch ein Dornwald ging“ in einem zeitgenössischen Arrangement ist die Wanderung der schwangeren Frau zu ihrer Cousine Elisabeth.

Marktoberdorfer Carl-Orff-Chor besang das Wunder der Heiligen Nacht

Dazwischen beziehungsweise ergänzend, den Weg durch die Jahrhunderte und das Weihnachtsgeschehen unterstreichend, spielte Peter Bader an der Sandtnerorgel instrumentale Betrachtungen von Chorsätzen. Unter anderem war eine Toccata über „Tochter Zion“ zu hören, die ein niederländischer, zeitgenössischer Komponist im romantischen Stil verfasst hat. Besonders beeindruckend bei den Orgelstücken war, wie Bader registrierte, wie viele Instrumente er über die Orgel anklingen ließ. Absoluter Höhe- und zugleich Schlusspunkt war die Sammlung an Chorsätzen zum Titel des Konzerts. Diesem „O magnum mysterium“ hatten sich Komponisten vieler Jahrhunderte nicht verschließen können.

Hier wurde es dann doch noch chronologisch: Der Carl-Orff-Chor begann gregorianisch, in sanft fließender, ineinander greifender Einstimmigkeit. Es folgte ein Satz aus der Renaissance, der Epoche mit beginnender Mehrstimmigkeit. Der Weg führte weiter in die Romantik an der Schwelle zur Moderne. Dort wartete ein echter Leckerbissen auf die Zuhörer. Der amerikanische Komponist Morten Lauridsen hat das Weihnachtsgeheimnis in einem wunderbaren Stilmix vertont. Kaum Dynamik, nur große Tonumfänge umgarnend, ein sanfter Tanz der Stimmlagen im wechselseitigen Spiel von Höhen und Tiefen – so interpretierte der Komponist das Mysterium auf musikalische Art und so besang der Chor das Wunder der Heiligen Nacht.

