St. Ottilien

vor 18 Min.

Circus und Benediktusfest: Ausnahmezustand in St. Ottilien

In St. Ottilien ist wieder Circus-Saison - und zwar noch den ganzen Juli.

Plus Zum traditionellen Benediktusfest mit Gottesdienst, vielen Verkaufsständen und Konzert hat auch der Circus St. Ottilien Premiere. Ein Streifzug durchs Klosterdorf.

Von Romi Löbhard

„Circle of Fire“ hieß die Schlussnummer der Vormittagsvorstellung des Circus Sankt Ottilien. „On fire“ war am Sonntag allerdings das gesamte Klosterdorf. Benediktusfest und Circus Sankt Ottilien nach mehrjähriger Abstinenz, die beiden Besuchermagnete lockten gefühlt mehr Gäste als sonst an. Morgens um neun waren alle verfügbaren Parkplätze belegt. Auf der Zirkuswiese wurde aufgebaut, hergerichtet und geprobt. Es wurde ein heißer Tag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen