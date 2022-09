St. Ottilien

11:03 Uhr

Das Liberation Concert in St. Ottilien berührt das Publikum

Zum vierten Mal wurde in der Klosterkirche St. Ottilien an das Befreiungskonzert 1945 erinnert. Das Gotteshaus war voll besetzt.

Von Romi Löbhard

„Musik kann aus dem Dunkel heraus ins Helle führen.“ Die Gäste in der Klosterkirche Sankt Ottilien sollen deshalb nicht nur Konzertbesucher sein, sagte Erzabt Wolfgang Öxler in seiner Begrüßung zum nunmehr vierten festlichen Musikabend in Erinnerung an das Befreiungskonzert 1945 in der Erzabtei. „Vielmehr sollen sich alle auf den Weg machen zum Frieden. Das Konzert soll unsere Herzen berühren.“ Und das konnte es in der Tat.

