Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien bekommt neuen Schulleiter

Das Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien bekommt einen neuen Schulleiter: Wer auf Michael Häußinger folgt.

Neue Schulleitung in St. Ottilien: Mit der Übernahme der Schulleitung des Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien kehrt Andreas Walch nach fünf Jahren wieder zurück auf die Bühne, auf der sein pädagogisches Wirken im Schulwerk der Diözese Augsburg begann. Das wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Von 2005 bis 2017 unterrichtete der 53-jährige Gymnasiallehrer bereits an der Schule und blieb auch während seiner Tätigkeit als Referent für Schulentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit in der Geschäftsstelle des Trägers St. Ottilien besonders verbunden, indem er sich weiterhin mit Theaterinszenierungen ins Schulleben einbrachte.

Andreas Walch übernimmt laut einer Pressemitteilung vorbehaltlich der staatlichen Zustimmung das Amt von Michael Häußinger, der seit 2004 das Gymnasium leitete und prägte. Das alte Gebäude wird in den kommenden Jahrendurch einen Neubau ersetzt werden und so gilt es, einen Transformationsprozess zu gestalten, bei dem der gute Ruf der Schule durch eine fortschrittliche Pädagogik in neuen Räumlichkeiten weiterentwickelt wird. Eine besondere Herausforderung für den gebürtigen Augsburger Andreas Walch. „Ich spüre immer den Drang in mir, Dinge zu optimieren und pragmatisch nach vorne zu schauen“, sagt Walch und ergänzt schmunzelnd, „wobei sich dieser Gedanke angesichts meiner Studienfächer nicht unbedingt aufdrängt“.

Der neue Schulleiter bringt viele Ideen mit

Von 1990 bis 1997 studierte er nämlich die Fächer Latein, Deutsch und Geschichte für das Lehramt an Gymnasien an der Universität Regensburg und absolvierte im Anschluss sein Referendariat in München und Schongau. Seine ersten Sporen als Lehrer verdiente sich Walch am Theresien-Gymnasium München und am Canisius-Kolleg Berlin, bevor er von 2005 an 12 Jahre am Rhabanus-Maurus-Gymnasium arbeitete. Selbst Schüler eines Benediktiner-Gymnasiums fand er bei Schulen in freier, katholischer Trägerschaft sein ihm entsprechendes Betätigungsfeld. In St. Ottilien engagierte er sich besonders im Profilfach Theater und Film sowie beim Circus-Projekt der Schule und übernahm Verantwortung in verschiedenen schulischen Gremien, in der Schulentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Herrn Walch eine geeignete Persönlichkeit gewinnen konnten, um den baulichen und pädagogischen Wandel in Einklang mit der Verbundenheit zum Kloster erfolgreich zu gestalten“, freut sich Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg. Damit spielt er auf die Funktion an, die Walch von 2017 bis 2021 beim Träger innehatte. Bisher zuständig für die pädagogische Fortentwicklung der katholischen Schulen im Bistum bringt Andreas Walch somit eine große Bandbreite an Ideen und Konzepten mit, die er jetzt als Schulleiter in der Praxis vorantreiben wird. „Für einen Schulentwickler ist es eine einmalige Chance, wenn - im Team mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort - das pädagogische Konzept GanzTakt+ zusammen mit einem darauf ausgerichteten neuen Gebäude auf den Weg gebracht werden kann. Wir haben es in der Hand, St. Ottilien als einzigartigen Lern- und Bildungsort in der Region weiter zu profilieren“, sagt Walch.

Das Bühnenbild mitzugestalten, für relevante und attraktive Inhalte zu sorgen und verschiedene Charaktere zusammenzubringen sind Andreas Walch als leidenschaftlichem Theaterregisseur wichtige Anliegen, wodurch er gut gewappnet ist für seine neue Aufgabe.

