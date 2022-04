Früher verbotene Literatur: Der Giftschrank von St. Ottilien

Plus Die katholische Kirche setzte jahrhundertelang Bücher, deren Inhalt nicht zu ihrem Weltbild passte, auf den Index. Auch in St. Ottiliens Bibliothek finden sich etliche Regalmeter.

Die „Hölle“ ist nicht irgendwo am Ende der Welt, sondern mitten im Klausurbereich des Klosters St. Ottilien. Hinter den Türen einer großen Schrankwand in der Klosterbibliothek lagern sie: Bücher, die zu lesen den Missionsbenediktinern viele Jahre lang verboten war.