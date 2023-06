St. Ottilien

vor 33 Min.

Der Klosterlandwirt von St. Ottilien sagt nach 46 Jahren Servus

Plus Fast ein halbes Jahrhundert hat Anton Wörle in St. Ottilien gesät und geerntet – und dabei auch noch 60 Lehrlinge ausgebildet. Jetzt geht er in den Austrag.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

"Ökonomie" steht an der Tür von Anton Wörle in St. Ottilien. Bei diesem Begriff denkt man nicht unbedingt daran, dass Anton Wörle der Klosterlandwirt der Missionsbenediktiner ist, "Ökonom" ist heute nicht mehr eine gehobene, sondern eher eine antiquierte Bezeichnung für einen Landwirt. Doch antiquiert ist die Landwirtschaft in St. Ottilien nicht, eher immer ziemlich auf Höhe der Zeit. Und dafür hat auch Anton Wörle 46 Jahre mit gesorgt. Jetzt geht der 64-jährige Landwirtschaftsmeister in den Ruhestand. Wir haben ihn an einem seiner letzten Arbeitstage in der "Ökonomie" besucht.

Dem Kloster gehört einer der größten landwirtschaftlichen Betriebe in der Region, zusammen mit dem Staatsgut Achselschwang dürfte St. Ottilien mit seinen rund 450 Rindern (davon 200 Milchkühen) wohl auch der größte Milcherzeuger im Landkreis sein, schätzt Wörle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen