Die Erzabtei St. Ottilien feiert 13 Professjubilare

In der Erzabtei St. Ottilien gibt es am Samstag wieder etwas zu feiern. 13 Mönche können auf bis zu 70 Jahre Zugehörigkeit zum Kloster zurückblicken.

Am Samstag, 8. Juli, feiert die Klostergemeinschaft von St. Ottilien ihre Professjubilare. Zusammen mit den Mitbrüdern, die sich vor 70, 65, 60, 40 und 25 Jahren mit den Ordensgelübden an die Benediktsregel und die Klostergemeinschaft gebunden haben, hält Erzabt Wolfgang Öxler um 9.15 Uhr einen feierlichen Pontifikalgottesdienst. Als Prediger ist Pater Franziskus Köller angekündigt.

13 Jubilare sind es in diesem Jahr, so die Mitteilung der Erzabtei. Zwei von ihnen gehören dem Konvent bereits seit 70 Jahren an. Pater Andreas Hug hält sich seit 64 Jahren als Missionar im Kloster Uwemba in Tansania auf, wo er als Seelsorger und Prior wirkt. Ebenfalls in Tansania lebt Pater Damian Milliken, der eine sehr anerkannte Mädchenschule leitet, die Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen eine Schulbildung, die auch zum Studium befähigt.

Auch der frühere Prior Claudius Bals ist unter den Jubilaren in St. Ottilien

Vier Mönche haben vor 65 Jahren ihre Gelübde abgelegt: Pater Beda Hornung ist Missionar in Südafrika und war viele Jahre in der Abtei Güigüe in Venezuela, von 2018 bis 2022 auf dem Jakobsberg, er betreibt einen Blog zur Kontemplation und lebt nunmehr in St. Ottilien. Pater Martin Trieb war als Pädagoge und Religionslehrer in den Internaten in Dillingen, Laupheim und St. Ottilien tätig. Er drehte etliche Filme über die Klöster in Afrika und Asien, hielt über 700 Vorträge über die Mission, war von 1995 bis 2002 Pressesprecher und half immer wieder in der Pfarrseelsorge aus. Bruder Gerold Sirch arbeitete als Bäcker und Koch in St. Ottilien und jetzt als Hausmeister. Der gelernte Spengler Bruder Robert Stöckl war nicht nur in der Gärtnerei und Spenglerei tätig, sondern auch in der Prokura beim Versand von großen Kisten für die Mission.

60 Jahre in St. Ottilien ist Bruder Leonhard Steuer, der als Gärtnermeister seit 1979 viele Lehrlinge ausbildete und 15 Jahre auch im Kloster Jakobsberg arbeitete. Pater Volker Bodenmüller (auch 60 Jahre) war 47 Jahre als Missionar in Tansania und lebt jetzt wieder in St. Ottilien. Ebenfalls das 60. Professjubiläum begeht Pater Claudius Bals, der unter anderem 30 Jahre das Exerzitienhaus leitete und 22 Jahre Prior sowie lange Jahre Seelsorger in Hausen war und sich als Buchautor hervortat. Pater Winfried Mayr war unter anderem 17 Jahre im Kloster Jakobsberg als Seelsorger in einer Pfarrei tätig und von 1997 bis 2006 Pfarrer in Eching und Greifenberg.

Ein Professjubilar ist auch kommunalpolitisch tätig

Vor 40 Jahren trat der gelernte Metzger Bruder Konrad Koller in St. Ottilien ein, wo er zunächst in der Metzgerei arbeitete und heute in der Bäckerei tätig ist. Er hat auch den schwarzen Gürtel in Taekwondo. Ebenfalls seit 40 Jahren ist Pater Gerhard Lagleder dabei. Als Missionar in Südafrika baute er ein Aids-Zentrum in Mandeni auf, wo an Aids erkrankte Kinder, Erwachsene und Alte betreut werden.

Lesen Sie dazu auch

Vor 25 Jahren legte Pater Tassilo Lengger seine Profess ab. Er war bis 2019 Leiter der Landwirtschaft und ist als Seelsorger für das Katholische Landvolk und in der Pfarreiengemeinschaft Egling tätig. Außerdem gehört er dem Gemeinderat von Eresing an.

Die Messe mit den Professjubilaren wird auch im Internet übertragen. (AZ)