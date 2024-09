Die Schönheit koreanischer Kunst

Mit der aktuellen, noch bis einschließlich Sonntag 3. November zu besichtigenden Ausstellung „Dancheong“ gewährt die Galerie Sankt Ottilien Einblicke in „Die Schönheit der traditionellen koreanischen Kunst“, wie es der Untertitel verspricht. Und nicht nur das: Die Schau bietet gleichzeitig eine reizvolle Gegenüberstellung von verpflichtender Tradition in der Kunst des fernöstlichen Landes und deren mit heutigen Mitteln transformierter, neu interpretierter Umsetzung. Sie wurde möglich gemacht von der koreanischen „Cultural Heritage Restoration Foundation“.

Eines der Ziele der Stiftung ist es, koreanische Kultur und Kunst zu zeigen und verständlich zu machen. So finden heuer neben Sankt Ottilien auch Ausstellungen mit dem gleichen Thema in Polen und der Tschechei statt. Eine besondere Verbindung besteht dabei zur deutschen Erzabtei. Vor mehr als 100 Jahren bereits machten sich die ersten Missionsbenediktiner von Bayern auf nach Korea, um dort den christlichen Glauben zu verbreiten. Norbert Weber, erster Erzabt von Ottilien, bereiste das Land und war von Natur, Kultur und den Menschen so fasziniert, dass er darüber das 1924 veröffentlichte Buch „Im Lande der Morgenstille“ schrieb. Noch beeindruckender ist der Film gleichen Titels, der während Webers zweiter Reise im Jahr 1925 entstand. Auf weit mehr als 10000 Metern hielt der Erzabt mit einer Handkurbelkamera fest, was die damaligen japanischen Besatzer zu zerstören drohten. Dieser restaurierte Stummfilm mit deutschen und koreanischen Untertiteln ist ebenfalls in der Schau zu sehen. Das Hauptaugenmerk gilt jedoch den beiden koreanischen Künstlern.

Der Fotograf Noh Jae-hak dokumentiert Dancheong-Muster auf der traditionellen koreanischen Holzarchitektur. „Dan-cheong“ - das bedeutet wörtlich übersetzt schlicht „Rot-blau“. Mit Rot ist das echte Zinnoberrot gemeint, das in China abgebaut wird. Das Blau hingegen darf viele Nuancen in sich vereinen. Die beiden Farben waren im historischen Korea ausschließlich Tempeln und Herrscherpalästen bis zu den Häusern von Staatsbeamten vorenthalten. Noh Jae-hak ist mit seinen Kameras seit 30 Jahren im Land unterwegs, um diese besonderen Dancheong-Muster mit ihrer bis zu 3000 Jahre alten Geschichte nicht nur zu fotografieren. Der studierte Mathematiker, der sich stets intensiv mit Architekur und Kunst im Buddhismus auseinandersetzt, versucht dabei auch, die Symbole von Bäumen über heilige Tiere bis zu Lotusblumen zu entschlüsseln. Darüber hat der Künstler mehrere Bücher veröffentlicht. In der Galerie Sankt Ottilien sind Ausschnitte von Fassaden alter Häuser zu sehen. Es werden aber auch wunderbare, bemalte Holzarchitektur, Deckenmalereien in den Vorhallen von längst als Weltkulturerbe deklarierten Tempeln oder ein in einem Palast in Seoul ganz in Dancheong ausgemalter Raum gezeigt.

Icon Vergrößern Werke in der Abtei. Foto: Romi Löbhard Icon Schließen Schließen Werke in der Abtei. Foto: Romi Löbhard

Die Multimedia-Künstlerin Donah Lee hingegen kombiniert nach dem Motto „Heute ist das Gestern vom Morgen“ Gegenwart mit Vergangenheit oder Zukunft, Ost und West, reale und imaginäre Welt. Vor allem verknüpft sie heutige Möglichkeiten, Kunst zu produzieren, mit überlieferten, jedoch immer noch wichtigen Symbolen und Farben. Von ihr ist Lentikularkunst ausgestellt. „Lentikular“, das ist das System der „Wackelbildchen“, bei denen sich je nach Betrachtung das Bild hin- und auch wieder zurück verändert. Donah Lee hat diese Kunst für „Space Time Continuum“ beziehungsweise „Today is the tomorrow of yesterday“ perfektioniert. Sie wählte für die Darstellung in Korea bedeutsame Dinge wie den Mond, Rosenblüten, Behältnisse. Faszinierend ist beispielsweise, wie sich eine bauchige Vase fast unmerklich in den Mond verwandelt, der wiederum nur flüchtig zu sehen ist. Oder wie ein Teppich über das Bild ausgebreitete Rosenblüten, aus denen sich ebenfalls nur kurz sichtbar, ein Kreuz herausschält. Die in Korea sehr beliebten kleinen Wünscheboxen auf einer anderen Arbeit scheinen schwerelos aus dem Nirgendwo heranzuschweben.

„Dancheong“ in der Galerie Sankt Ottilien; Ausstellungsdauer bis einschließlich Sonntag 3. November zu den im Internet ersichtlichen, üblichen Öffnungszeiten des Klosterladens Sankt Ottilien.