Ein Bruder aus St. Ottilien wird zum Diakon geweiht

Am Freitag, 4. Oktober, um 10.30 Uhr wird in der Klosterkirche von St. Ottilien Bruder Lazarus Bartl von Bischof Dr. Bertram Meier zum Diakon geweiht. Der 46-jährige Bruder Lazarus ist seit 2019 Missionsbenediktiner. Aktuell arbeitet er in St. Ottilien in der Krankenstation und im Klosterladen, berichtet die Erzabtei.

Als Florian Bartl wuchs er mit einer jüngeren Schwester in Erling auf. Als Ministrant kam er schon in seiner Kindheit mit dem Glauben in Berührung. So betätigte er sich in seiner Heimatpfarrei später auch als Lektor, Kantor, Zeremoniar und Mitglied im Pfarrgemeinderat. Nach der Ausbildung zum Bürokaufmann arbeitete er mehr als 20 Jahre als Kundenbetreuer in einer Verlagsauslieferung. Über „Theologie im Fernkurs“ kam er mit dem Malteser Hilfsdienst in Kontakt, wo er sich viele Jahre ehrenamtlich als Ausbilder für Erste Hilfe, Einsatzsanitäter, Kriseninterventionshelfer und Kreisbeauftragter engagierte. „Besonders die Arbeit mit unterschiedlichsten Menschen, auch in schwierigen Situationen ihres Lebens, hat mich immer sehr erfüllt“, beschreibt der passionierte Sänger die ihn treibende Motivation.

So führte ihn sein Lebensweg im Jahr 2018 schließlich in die Erzabtei St. Ottilien. Eine für ihn wichtige Aufgabe ist die Arbeit in der Krankenabteilung des Klosters: „Mein Dienst für die alten und kranken Mitbrüder reicht von der Hilfe bei der Körperpflege über Arztfahrten und medizinischer Hilfe bis hin zu gemeinsamen Beschäftigungen wie Kochen.“ (AZ)