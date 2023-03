Ein ergreifender Nachmittag mit den ChorYfeen in Sankt Ottilien

Unter der Leitung von Christoph M. Seidel kommt in der Klosterkirche St. Ottilien der "Menzinger Kreuzweg" zur Aufführung.

Die Passion: Als eine schier unbegreifliche Abfolge von Erniedrigung und Schmerzen bezeichnete Bruder Odilo Rahm in seiner Einführung zum "Menzinger Kreuzweg" in der Klosterkirche Sankt Ottilien Jesu Verurteilung und seinen Tod am Kreuz. Diesen Kreuzweg hat der katholische Pfarrer und Schriftsteller Matthias Pöschl für seine Gemeinde Untermenzing verfasst.

Es ist ein anrührendes, zu Herzen gehendes Epos vom Leiden und Sterben Jesu. Der altbairische Dialekt, den Pöschl für die Verse ausgewählt hat, verstärkt noch den Eindruck. In Sankt Ottilien trug Dieter Demmel den Text vor und traf mit einer unaufgeregten Art des Lesens genau die richtige Stimmung. "D'Henker wern der nix dersparn", heißt es da einmal, "g'scheng muaß, wos der Deifi wui." und immer wieder "Ecce homo - Schmerznsmo".

Das Passionskonzert musste mehrfach verschoben werden

Eingebettet waren die Texte in dazu passende Passionsmusik aus mehreren Jahrhunderten, gesungen vom Frauenchor "ChorYfeen" (Leitung Christoph M. Seidel) sowie von Udo Appel (Saxofon) und Marcel Hombach (Orgel). Die ChorYfeen sind ein vor drei Jahren gegründetes, im Landkreis Landsberg beheimatetes Frauenensemble.

Das Passionskonzert war eigentlich vor drei Jahren bereits geplant gewesen und musste mehrfach verschoben werden. Auffallend bei den Chorwerken war der fließende Charakter in den Tonfolgen und eine stete, den Sopran extrem fordernde Höhe. Das Crux fidelis (Matteo Falloni) endete sogar am oberen Ende der Notenlinien. Das alles bereitete den Frauen keine Probleme, im Gegenteil.

Klar, sicher und abgeklärt fügten sich die Stimmen zu- und ineinander. Meist waren die ausgewählten Chorsätze sehr harmonisch gesetzt. Bei zeitgenössischen Werken rieben sich die Stimmen aber auch in Dissonanzen. Nach der Betrachtung zum Tod am Kreuz wurde es brachial: Laut, schrill, in hämmerndem Stakkato intonierten die Frauen das "Crucifixus" den jungen Philippinen Ryle Custodio. Sie schrien es förmlich hinaus und blieben doch stets eine chorische Einheit.

Ein ergreifender Nachmittag in der Klosterkirche St. Ottilien

"Trag mi, wia ma Kinder tragt, wenn mir's letzte Stünderl schlagt." Es war vollbracht, das Leiden Christi fand sein Ende im Schoß der Mutter und in der Ruhe des Grabes. "Herr, lass koan im Sterm alloa" war eine letzte Bitte im Menzinger Kreuzweg und auch die ChorYfeen fanden Ruhe - in der Romantik eines Felix Mendelssohn-Bartholdy, der so wunderbare Chorsätze wie "Hebe deine Augen auf" komponierte, mit dem der ergreifende Nachmittag in der Klosterkirche Sankt Ottilien einen würdigen Abschluss fand.