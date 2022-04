St. Ottiliens Erzabt und Fotografin veröffentlichen Buch

Plus Erzabt Wolfgang Öxler und die Fotografin Andrea Göppel beschreiben, wie Menschen loslassen können, um frei zu sein. Es ist das zweite Werk, das das Autoren-Duo veröffentlicht.

Loslassen, frei sein – mehr sein statt haben, auf das eine oder andere verzichten und damit Raum schaffen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben: Das ist der Grundgedanke, der zur Entstehung des neuen, im Verlag Herder erschienenen Buches von Erzabt Wolfgang Öxler und Andrea Göppel führte. Worum es in dem Werk geht.