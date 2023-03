Gregor Gysi in St. Ottilien: Ein Roter unter vielen Schwarzen

Plus Gregor Gysi spricht beim Kulturforum in St. Ottilien über Krieg und Frieden, Kirche und Sozialismus. Und er sorgt damit für Spenden für das neue Gymnasium.

Für den Neubau des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums schließt die Erzabtei St. Ottilien auch ungewöhnliche Allianzen: Am Sonntagabend war der Linken-Politiker Gregor Gysi beim "Kulturforum" im Klosterdorf zu Gast - um seine Sicht über Gott und die Welt zu erklären. Zweck des Abends war aber auch, Spenden für den Neubau der Schule zu sammeln. Und dabei dürfte einiges zusammengekommen sein, denn der Festsaal des Gymnasiums war von Hunderten Besucherinnen und Besuchern ausgefüllt. Und Gysi enttäuschte das Publikum mit seinem Vortrag und im Gespräch mit Abt Notker Wolf nicht. Der 75-Jährige schöpfte aus einem großen Erfahrungs- und Wissenshorizont als Rechtsanwalt und Politiker und legte auch einen konkreten Vorschlag vor, um einen Versuch zu unternehmen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.