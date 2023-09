St. Ottilien

06:01 Uhr

In der Abgeschiedenheit des Klosters Kunst machen

Plus Zwei Künstler aus dem Bereich Fotografie-Video-Film sind Artist in Residence Stipendiaten. In Sankt Ottilien wird eine Ausstellung eröffnet.

Von Romi Löbhard

Was ist Freiheit? Wo ist die Toleranzgrenze? Wie viel Mut benötigt Wahrheit? Das Thema „Freiheit – Toleranz – Wahrheit – Transformation 1945 und heute“ sei eine Herausforderung, bei der schwerfalle, Pathos wegzulassen, sagte Pater Cyrill Schäfer bei der Eröffnung der aktuellen Ausstellung mit diesem Titel in der Klostergalerie Sankt Ottilien. Gezeigt werden die Arbeiten von zwei Künstlern aus den Bereichen Fotografie-Video-Film, die sich nach einem jurierten Auswahlverfahren jeweils zwei Wochen lang als Artist in Residence-Stipendiaten in Sankt Ottilien aufhalten konnten – und dabei die etwas schwierige Thematik ganz unterschiedlich bearbeitet haben.

Das Stipendium ist Teil des Projekts "Liberation Concert"

Zum zweiten Mal wurde das Stipendium vom Verein Kultur am Ammersee e.V. gemeinsam mit dem Kloster ausgelobt. Es ist Teil des Projekts „Liberation Concert“, mit dem das Klassikfestival Ammerseerenade heuer zum mittlerweile fünften Mal an das Befreiungskonzert im Mai 1945 in Sankt Ottilien erinnert. Nach dem Musiker Eliav Kohl aus Israel im vergangenen Jahr waren es jetzt die Fotografen Daniel Terna aus Brooklyn und Christoph Brech ( München), die ihre Ideen in der Abgeschiedenheit des Klosters in Kunst umwandelten.

