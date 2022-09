St. Ottilien: Jeremias Schröder bleibt Abtpräses der Benediktiner

In St. Ottilien wählen die Missionsbenediktiner ihren Abtpräses. Dazu kommen Vertreter aus vielen verschiedenen Ländern.

Jeremias Schröder bleibt Abtpräses der Missionsbenediktiner. Der 57-Jährige wurde vom 22. Generalkapitel in St. Ottilien im Amt bestätigt. Rund 40 Wahlberechtigte Obere und Delegierte aus vier Kontinenten votierten mehrheitlich für den bisherigen Amtsinhaber, der somit für weitere vier Jahre der Kongregation vorstehen wird. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Als ich vor zehn Jahren das neu geschaffene Präsesamt zum ersten Mal übernahm, war es ein Abenteuer. Wir wussten ja noch gar nicht, wie das alles funktionieren wird. Diese vergangene Amtszeit war geprägt von einer großartigen Zusammenarbeit innerhalb unserer Kongregation, und ich kann heute mit Freude und auch Gelassenheit diese Aufgabe für weitere vier Jahre übernehmen", so Jeremias Schröder OSB nach seiner Wiederwal. "Freilich: Es sind stürmische Zeiten, in der Welt und auch in der Katholischen Kirche. Es gibt viel auszuhalten und Veränderungen werden unvermeidlich sein." Dieses Generalkapitel wolle - bei aller Kontinuität - die großen Transformationsaufgaben für die Zukunft in Angriff nehmen.

Nach weithin hörbarem Glockengeläut hatte der Wahlleiter, Erzabt Wolfgang Öxler OSB, den frisch Wiedergewählten am Samstagvormittag (24. September) in der Klosterkirche der Abtei präsentiert.

Die Kongegration der Missionsbenediktiner von St. Ottilien gehören 19 selbständige Klöster und insgesamt 56 Niederlassungen an. Sie gehört zur Benediktinischen Konföderation. Schwerpunkte des Missionsdienstes sind Seelsorge und Evangelisierung, Bildung, Krankenfürsorge und Armutsbekämpfung. Zur Kongregation gehören insgesamt 1015 Missionsmönche in Afrika, Europa, Asien und Lateinamerika. (AZ)

