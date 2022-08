St. Ottilien

Jubel-Priester feiern in St. Ottilien: Viele Jahrzehnte im Dienste des Herrn

Die 65-, 60-, 50-, 40- und 25-jährigen Priesterjubilare des Bistums Augsburg feierten kürzlich gemeinsam mit Bischof Bertram Meier und Erzabt Wolfgang Öxler (rechts vorne) in St. Ottilien.

Plus In St. Ottilien treffen sich alljährlich die Priesterjubilare des Bistums Augsburg.Welche Botschaft der Bischof heuer an die Jubilare und die Kirche richtet.

Kürzlich ist in St. Ottilien wieder der Tag der Priesterjubilare des Bistums Augsburg gefeiert worden. Während die einen, deren Priesterweihe inzwischen 25 bis 65 Jahre zurückliegt, auf ein erfülltes Leben zurückblicken, stehen die anderen noch mitten im aktiven priesterlichen Dienst, heißt es dazu in einer Mitteilung der Diözese. Unter den Priestern, die in der Klosterkirche von St. Ottilien gemeinsam feierten, waren unter anderem Weihbischof Florian Wörner und mehrere Pfarrer, die auch im Landkreis Landsberg gewirkt haben.

