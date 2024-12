Krippen, Kunst und Konzerte begleiten die Weihnachtszeit in St. Ottilien

Nicht nur dem Anlass entsprechend feierliche Gottesdienste, sondern auch Konzerte und Ausstellungen: In der Weihnachtszeit gibt es einige Anlässe, um St. Ottilien zu besuchen, wie die Erzabtei kurz vor dem Fest zusammengefasst hat.

Das Weihnachtsfest beginnt am Heiligen Abend mit einer Pontifikalvesper um 16.30 Uhr in der Klosterkirche, wo dann auch um 22 Uhr die Weihnachtsvigil und die Christmette gefeiert werden. Am Weihnachtstag und am Stephanstag sind jeweils um 9.15 Uhr ein Pontifikalamt, um 11 Uhr eine Messe und um 17.30 Uhr eine Pontifikalvesper mit Aussetzung vorgesehen.

Der Jahreswechsel wird mit Vesper und Jahresschlussandacht um 17 und einer Silvesterandacht um 23 Uhr begangen. Am Neujahrstag und am Dreikönigstag, 6. Januar, folgen wieder um 9.15 Uhr Pontifikalamt und um 17.30 Uhr Vesper mit Aussetzung. Alle Gottesdienste können über den Youtube-Kanal der Erzabtei live mitverfolgt werden.

In der Klostergalerie von St. Ottilien werden Scherenschnitte gezeigt

Exakt bis zum Ende der Weihnachtszeit an Mariä Lichtmess, 2. Februar, ist in der Klostergalerie die Ausstellung „Mit Fantasie und Schere“ zu sehen. Dabei werden Scherenschnitte von Dorothea Brockmann (1899-1973) gezeigt. Dorothea Brockmann studierte von 1917 bis 1921 an den Kunstgewerbeschulen Nürnberg und München. Mit der jüdischen Freundin Bessie Drey gründete sie einen kunstgewerblichen Betrieb in München. Nach der Konversion der Künstlerinnen zum katholischen Glauben wandten sich beide zunehmend religiösen Themen zu, vor allem durch Illustrationen für Kinderbücher. Gemeinsam traten sie 1931 in die Benediktinerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt ein. Neben christlichen Motiven finden sich in der Klostergalerie Bilder aus der Märchenwelt und Szenen aus der Natur mit floralen Motiven oder Tieren.

Bis zum 12. Januar sind zudem im Filmsaal neben dem Klosterladen wieder Krippen aus aller Welt zu sehen, die Bruder Alto mit einigen Helfern aus der umfangreichen Ottilianer-Sammlung ausgewählt und aufgebaut hat.

Geöffnet sind die Ausstellungen an Werktagen von 10 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 16 Uhr. An Neujahr ist geschlossen.

Drei Konzerte an zwischen Silvester und Dreikönig

Das Missionsmuseum lädt ebenfalls bis 12. Januar zur Sonderschau „Weihnachten in anderen Ländern“ ein. Von Polen über Peru bis nach Tansania – die Krippen geben Einblicke in die vielfältigen Weihnachtstraditionen rund um den Globus. Passend zur festlichen Stimmung hat sich auch die Affenbande im Museum schick herausgeputzt.

Daneben macht die Erzabtei auch noch auf drei Konzerte aufmerksam: An Silvester um 15 Uhr „Eine Reise mit mir und meinem Ich“ mit Mundharmonika Gitarre, Trompete und Gesang, das Neujahrskonzert mit Orgel und Trompete am Neujahrstag um 15.30 Uhr und „Die Hirten bei der Krippe in Bethlehem“ von Joseph Eybler (1765-1846) am Sonntag, 5. Januar, um 14.30 Uhr jeweils in der Klosterkirche. (AZ)