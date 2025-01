Mitarbeiterehrung im Kloster St. Ottilien

Zum Jahresende wurden im Kloster St. Ottilien langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Verdienste geehrt. Erzabt Wolfgang Öxler und Cellerar Br. Josef Götz dankten den Geehrten in einer Feierstunde für ihre Treue und ihr Engagement. Insgesamt wurden elf Beschäftigte der klösterlichen Betriebe gewürdigt, die seit 10, 25 oder 40 Jahren in St. Ottilien tätig sind.

Monika Hain und Ingrid Hills wurden für jeweils 40 Jahre Tätigkeit im Tagesheim geehrt. Für 25 Jahre wurden Markus Berger (Maurer), Roland Klotz (Schreinerei) und Hans Günther Schwanzer (Dirigent des Schülerblasorchesters) ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen für zehnjährige Mitarbeit erhielten Margit Grabmann, Mariusz Kurowski (beide Gäste- und Exerzitienhaus), Margaretha Linke, Alexander Seidenfuß (beide Hausmeister) und Wilhelm Weiß (Hofladen).

Erzabt Wolfgang Öxler bedankte sich in seiner Ansprache bei den Mitarbeitenden für ihre Beständigkeit und den wichtigen Beitrag, den sie für die verschiedenen Betriebe und Werkstätten der Erzabtei leisten. Besonders hob er die geringe Fluktuation hervor, die er als Zeichen für ein gutes Arbeitsklima wertete. Mit 125 Beschäftigten sind die klösterlichen Betriebe ein wesentlicher Bestandteil des Lebens in St. Ottilien. Die Mitarbeitenden sorgen im Gäste- und Exerzitienhaus, dem Hof- und Klosterladen, den Werkstätten, der Verwaltung sowie im Tagesheim des Gymnasiums für den reibungslosen Betrieb und eine hohe Aufenthaltsqualität. Die MAV habe mit vielen Anregungen zur Weiterentwicklung der Klosterbetriebe beigetragen, so Br. Josef Götz. Die Ehrungen zeigten die enge Verbundenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Erzabtei, die auch in Zukunft auf Kontinuität und Engagement setzen werde, betonte Br. Josef Götz.

Neben den wirtschaftlichen Betrieben spielt auch die kulturelle Arbeit eine wichtige Rolle. Dazu gehören neben den Museen, dem Kloster-Verlag und der Galerie, auch die Musikpflege: Der Dirigent des Schülerblasorchesters, Hans Günther Schwanzer, wurde für seine 25-jährige Tätigkeit ausgezeichnet. Das Orchester gilt seit Jahrzehnten als musikalisches Aushängeschild des Klosters und des Gymnasiums.

