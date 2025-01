Neuerung beim Neujahrskonzert in St. Otillien kommt bei Zuhörern gut an

In der festlich dekorierten Klosterkirche in St. Ottilien strahlten die Lichter und Sterne an den Christbäumen im Altarraum mit den Melodien von Hans-Günter Schwanzer an der Trompete und Carolin Völk an der Orgel beim Neujahrskonzert in der Erzabtei um die Wette. Musikliebhaberinnen und -liebhaber füllten den neugotischen Kirchenbau und ließen sich von besinnlich-nachdenklichen, romantischen, aber auch beschwingten und heiteren, mit einem gewissen Schalk interpretierten Klängen verwöhnen.

Mit „Deck the Hall“, einem Weihnachtslied aus Großbritannien, in einem eigenen, auf das Duo zugeschnittenen Arrangement, eröffneten sie das Konzert. Erzabt Wolfgang Öxler begrüßte die Gäste und begann mit einem Zitat: „Franz Schubert sagt einmal: ,Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich sein.‘“ Ganz in diesem Sinne wünschte er den Gästen „eine glückliche Zeit hier, mit Melodien, die nicht nur an unser Ohr, sondern auch an unser Herz dringen dürfen.“ Und das taten die von Schwanzer und Völk zum Vortrag gebrachten Stücke – darunter viele eigene Kompositionen und Arrangements der Organistin.

Musiker spielen in St. Ottilien weihnachtliche Klassiker in neuem Gewand

Ob Giulio Caccinis „Ave Maria“, die weihnachtliche Volksweise „Aba Heidschi Bumbeidschi“ in neuem Gewand oder Völks „Romanza della cara Giovanna“, alle drei Werke wurden so gefühlvoll und emotionsgeladen dargeboten, dass sich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern so manches Tränchen aus dem Augenwinkel stahl. Schwanzers wunderschöner, warmer und einfühlsamer Trompetenton harmonierte perfekt mit der Begleitung durch die Orgel, die immer wieder auch selbst zur Solistin wurde und mit unterschiedlichen Registern, von Flöte bis Geige, Motive der Trompete übernahm oder als zweite Stimme die Klänge des Blasinstruments ergänzte.

In ihren drei Solostücken entlockte Carolin Völk der Sandtner-Orgel mit großer Präzision und Virtuosität ein Klangerlebnis. Man war überrascht, welche Vielfalt in diesem Instrument steckt. Ob mit Pferden und einer Kutsche während der brillant ausgeführten „Schlittenfahrt“ unterwegs durch eine verschneite Winterlandschaft, in Völks Eigenkomposition „Canzone piacevole“ träumend vor einem weihnachtlichen Kaminfeuer oder bei Lefébury-Wélys „Venite adoremus“ innehaltend-verweilend, plötzlich aber wieder aufgelockert durch einen verspielten Zwischenteil – es war faszinierend.

Musiker singen in der Klosterkirche gemeinsam mit den Gästen

In der Suite „Lebensfreude“ versprühte Hans-Günter Schwanzer an der Trompete selbige auf meisterhafte Weise, durch klare, schnelle Läufe, fröhliche Motive in rasanter Geschwindigkeit durch gekonnten Einsatz von Doppel- und Triolenzunge und elegante Passagen von leuchtendem Klang. Zum ersten Mal in der seit mehr als zwanzig Jahren währenden Tradition des Neujahrskonzerts von Schwanzer und Völk luden sie ihre Gäste 2025 zum gemeinsamen Singen des Weihnachtslieds „O du Fröhliche“ ein. Eine Innovation, die beim Publikum sehr gut ankam.

Vor dem Segen und dem abschließenden „Gloria in Excelsis Deo“ wandte sich der Erzabt mit Bezug auf das gesungene Lied an die Gäste: Ihn bewege die Textstelle „Welt ging verloren“. Viele Menschen hätten heute den Eindruck, es gehe etwas verloren, in den Nachrichten dringe viel Bedrohliches an unsere Ohren. „Und da setzt das Weihnachtslied dagegen: ,Christ ist geboren! Freue dich!‘“ Der Erzabt wünschte den Konzertbesuchern: „Mögen Sie diese Freude im neuen Jahr immer wieder auffinden und in Ihrem Herzen wirken lassen.“ Am Ende gab es anhaltenden Applaus und Bravorufe. Die Musiker verabschiedeten sich mit zwei Zugaben. Ein weiteres Konzert der beiden findet am Sonntag, 5. Januar, ab 15 Uhr, bei freiem Eintritt, in der Pfarrkirche „Mariä Heimsuchung“ in Utting statt.