vor 17 Min.

Pater Claudius: Der Mönch mit dem Lechrainer Charme und Herz

Plus Pater Claudius Bals, der langjährige Prior in St. Ottilien, ist am 8. Januar mit 81 Jahren gestorben. Wie aus dem Bauernbuben einer der bekanntesten Ottilianer wurde.

Von Gerald Modlinger

Er war einer der bekanntesten Mönche von St. Ottilien, der sich in der Region sehr beliebt war: Pater Claudius Bals ist am Montagnachmittag, 8. Januar, friedlich eingeschlafen. Er wurde 81 Jahre alt.

Pater Claudius Bals trat nach dem Abitur in das Benediktinerkloster St. Ottilien ein. Die Profess legte er am 23. September 1963 ab und studierte anschließend dort und in München Philosophie und Theologie. Nach der Priesterweihe war er von 1968 bis 1978 als Erzieher und Religionslehrer am Klostergymnasium tätig. Anschließend leitete Pater Claudius von 1978 bis 2015 das Exerzitienhaus der Erzabtei. Zwischen 1991 und 2014 versah er das Amt des Priors. Der Prior ist der Stellvertreter des Abts.

